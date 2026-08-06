Las lluvias no dan tregua y gran parte de la República Mexicana se verá afectada durante las próximas 48 horas por el avance de distintos fenómenos que originarán precipitaciones acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cuáles son los estados que sufrirán los estragos climáticos del diluvio desde el jueves 6 de agosto hasta el sábado 8 .

Avanzan las lluvias: cómo estará el tiempo a partir del jueves 6 de agosto

A partir del jueves 6 de agosto, varias entidades federativas a lo largo y ancho del territorio azteca se verán afectadas por lluvias intensas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El pronóstico de precipitación total acumulada que estará vigente al 7 de agosto. (Foto: SMN) Hernández Comi Boris Isauro

Entre los fenómenos que impulsarán las intensas precipitaciones, aparece la onda tropical núm. 24, que se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México, dejará de afectar al país, al final del día.

Al mismo tiempo, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, además de divergencia en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional.

¿Cuáles son los estados que registrarán lluvias intensas en las próximas jornadas?

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán los siguiente efectos:

Jueves 6 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Sonora (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Guerrero (oeste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Nayarit (norte, este y sur), Puebla (norte), Chiapas (oeste y sureste) y Yucatán (centro, norte y este).

Viernes 7 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Sonora (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (noreste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y centro), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y este), Guerrero (centro y este), Oaxaca (oeste y norte), Estado de México (centro), Chiapas (este) y Yucatán (centro y sur).

Sábado 8 de agosto