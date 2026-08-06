El pueblito de La Rioja que fue reconocido por la ONU.

La Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) presentó la edición 2025 de los Best Tourism Villages, el reconocimiento internacional que distingue a los pueblos que logran preservar su patrimonio cultural, proteger el entorno natural y promover un modelo de turismo sostenible.

En esta cuarta edición, el organismo volvió a destacar a pequeñas localidades que conservan sus tradiciones y, al mismo tiempo, impulsan un desarrollo económico basado en un turismo responsable.

La convocatoria reunió a más de 270 candidaturas provenientes de más de 60 países, aunque solo 52 pueblos consiguieron formar parte del listado definitivo. Además, otros 20 destinos rurales fueron incorporados al Programa Upgrade, una iniciativa destinada a acompañar a aquellas localidades que buscan fortalecer su oferta turística mediante mejoras e innovación.

Dentro de ese contexto, España volvió a posicionarse entre los países con presencia en el ranking gracias a la incorporación de Ezcaray, en La Rioja, y Agaete, en Gran Canaria. Aunque el número de localidades reconocidas fue menor que en ediciones anteriores, el país volvió a demostrar el atractivo y la calidad de sus destinos rurales.

Ezcaray, un pueblo que combina historia, naturaleza y tradición

Ubicado en el corazón de La Rioja, Ezcaray es uno de los pueblos más pintorescos del norte de España. Rodeado de montañas y paisajes naturales, conserva el encanto de la arquitectura tradicional riojana, con calles empedradas, viviendas de piedra y balcones de madera que mantienen intacta la identidad del lugar.

Ezcaray, La Rioja. Instagram @somos_echaurren

Entre sus principales atractivos se encuentra la iglesia de Santa María la Mayor, construida entre los siglos XIV y XVI y declarada Bien de Interés Cultural. Su torre sobresale sobre el casco urbano y en su interior alberga un destacado retablo barroco, considerado uno de los grandes tesoros patrimoniales de la localidad.

Otro de los espacios más concurridos es la Plaza del Quiosco, punto de encuentro para vecinos y visitantes, donde cafeterías, bares y restaurantes ofrecen una vista privilegiada del paisaje montañoso que rodea al pueblo.

La tradición textil también forma parte de la identidad de Ezcaray. La histórica Fábrica de Mantas, que continúa en funcionamiento como empresa familiar, permite conocer mediante visitas guiadas el proceso artesanal con el que se elaboran las reconocidas mantas y tejidos de lana que dieron prestigio a la localidad en toda España.

Ezcaray, La Rioja. Instagram @somos_echaurren

Un destino ideal para disfrutar durante todo el año

Con la llegada del invierno, Ezcaray se transforma en uno de los principales destinos de montaña de la región gracias a la cercanía de la estación de esquí Valdezcaray, que cuenta con pistas para distintos niveles, escuela de esquí, alquiler de equipos y servicios pensados para familias. Incluso fuera de la temporada de nieve, el entorno ofrece excelentes vistas y numerosas actividades al aire libre.

Durante el resto del año, el senderismo se convierte en uno de los grandes atractivos del lugar. La Ruta de los Molinos recorre las márgenes del río Oja atravesando praderas, bosques y antiguos molinos hidráulicos, mientras que quienes buscan un desafío mayor pueden ascender al Pico San Lorenzo, la montaña más alta de La Rioja, con 2.271 metros de altura.

Otra de las caminatas más recomendadas es la Senda de la Herradura, un circuito circular que conecta pequeñas aldeas como Zaldierna y Azárrulla, atravesando hayedos y robledales. Gracias a la diversidad de sus paisajes y actividades, Ezcaray se consolida como un destino ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y turismo rural en cualquier época del año.