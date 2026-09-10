ChatGPT - creada con IA El Cronista Audiencias

Un medicamento que forma parte de la rutina diaria puede convertirse en un problema al cruzar una frontera si no se cumplen determinados requisitos.

Los argentinos que viajen a Europa y tengan que llevar medicamentos deben prestar especial atención a las reglas del país de destino.

Una de las normativas más estrictas se encuentra en Croacia , donde existen límites específicos para ingresar con determinados medicamentos y es obligatorio contar con documentación médica que justifique su uso.

Qué medicamentos pueden llevar los argentinos al viajar a Croacia

La normativa oficial establece que los pasajeros pueden ingresar con medicamentos para uso personal en cantidades necesarias para un máximo de un mes de tratamiento, siempre que cuenten con la documentación médica correspondiente.

Entre los documentos que pueden acreditar la necesidad del tratamiento se encuentran el historial clínico y un certificado médico, según las autoridades croatas.

Sin embargo, existe una restricción específica para los medicamentos que contienen sustancias narcóticas.

La cantidad permitida es considerablemente menor y depende del tipo de tratamiento que esté realizando el pasajero.

El límite de 15 días para llevar medicamentos con sustancias controladas

¿Cuáles son las reglas para ingresar medicamentos a Croacia? (Foto: IA) ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Para los medicamentos que contienen sustancias narcóticas, Croacia permite ingresar una cantidad suficiente para un máximo de cinco días de tratamiento.

Esto aplica siempre que el pasajero presente documentación médica que demuestre la necesidad de utilizarlos.

La excepción alcanza a las personas que se encuentran bajo determinados tratamientos, entre ellos:

Tratamientos de sustitución o de adicciones.

Tratamientos sintomáticos durante etapas terminales de enfermedades malignas.

En estos casos, se permite llevar una cantidad correspondiente a hasta 15 días de uso personal.

La documentación puede incluir copias de recetas, antecedentes de la enfermedad o un certificado médico certificado, y debe demostrar que el medicamento es necesario para el tratamiento del pasajero.

Qué documentación deben llevar quienes viajen con medicamentos

Para evitar inconvenientes en la frontera, las autoridades croatas establecen que los pasajeros deben poder demostrar que los medicamentos que llevan son para uso personal y que existe una necesidad médica que justifica su ingreso.

En el caso de los medicamentos comunes, la normativa contempla cantidades de hasta un mes de tratamiento, mientras que los que contienen sustancias narcóticas tienen límites específicos de cinco o 15 días, según la situación médica.

Existe además una excepción particular para las personas con residencia permanente o temporal en Croacia que viajen hacia países del espacio Schengen.

Estos ciudadanos pueden transportar determinados medicamentos con sustancias narcóticas para un máximo de 30 días, pero necesitan un certificado emitido por un médico autorizado mediante el formulario correspondiente.