El mate es una de las bebidas más consumidas en Argentina y, alrededor de su preparación, existen una gran cantidad de trucos caseros que pasan de generación en generación. Uno de ellos consiste en tirar un chorrito de limón dentro del termo antes de colocar el agua para cebar.

Aunque puede parecer un detalle menor, quienes lo incorporaron a la rutina aseguran que puede ayudar a mantener el termo en mejores condiciones y a reducir algunos olores o sabores que quedan después de varios usos.

¿Para qué sirve poner limón en el termo antes de cebar mate?

El limón es un ingrediente ácido que suele utilizarse en la limpieza doméstica. Por eso, algunas personas aprovechan sus propiedades para realizar una limpieza sencilla del interior del termo.

La idea consiste en colocar una pequeña cantidad de jugo de limón en el recipiente, agregar agua y dejar actuar la mezcla durante un tiempo antes de enjuagar. De esta manera, puede ayudar a desprender determinados residuos y a disminuir olores que pueden quedar acumulados.

No se trata de un método que reemplace una limpieza profunda ni de una forma de desinfectar el termo por completo, pero puede incorporarse como parte del mantenimiento habitual.

Poner un chorrito de limón en el termo antes de cebar mate es un truco casero que puede ayudar a eliminar olores y residuos del recipiente.

El truco del chorrito de limón que se volvió popular entre los materos

Una de las razones por las que este consejo circula entre los consumidores de mate es que el limón es fácil de conseguir y permite realizar una limpieza fácil sin recurrir a productos específicos.

Para probar el método, se puede colocar un chorrito de jugo de limón en el termo, agregar agua caliente, cerrar el recipiente y dejarlo reposar. Después, es importante vaciarlo y enjuagarlo muy bien varias veces con agua limpia.

¿El limón mejora el sabor del mate?

También existe la creencia de que colocar limón en el termo del mate puede mejorar el sabor del agua utilizada para cebar. Sin embargo, no hay que confundir el truco de limpieza con una recomendación para saborizar el agua.

Si se utiliza jugo de limón, es fundamental enjuagar completamente el termo antes de volver a cargarlo para el mate. De lo contrario, pueden quedar restos de acidez y modificar el sabor de la infusión.

Además, el mantenimiento del termo no termina con este truco: lo recomendable es limpiarlo regularmente según las indicaciones del fabricante, especialmente si se utiliza todos los días.