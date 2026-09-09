Viajar a Brasil desde Argentina requiere cumplir con una serie de requisitos migratorios que deben verificarse antes de salir del país.

Entre ellos, uno de los más importantes es contar con un documento de viaje vigente y en buen estado.

Los argentinos pueden ingresar a Brasil como turistas sin necesidad de presentar una visa, pero deben llevar un documento habilitado para el cruce fronterizo.

Según la información oficial de Migraciones, se acepta el DNI tarjeta vigente o el pasaporte.

Brasil: qué documento necesitan los argentinos para ingresar

Los ciudadanos argentinos que viajen a Brasil deben presentar un DNI válido y vigente o un pasaporte vigente. El documento debe permitir identificar correctamente a su titular y encontrarse en buenas condiciones.

Por eso, si el DNI se encuentra vencido, deteriorado o corresponde a un ejemplar que ya no es el último emitido, puede generar inconvenientes al momento del control migratorio.

Además, la normativa argentina establece que no se puede viajar al exterior utilizando una constancia de DNI en trámite. Esto significa que haber iniciado la renovación del documento no reemplaza al DNI válido para cruzar la frontera.

¿Se puede ingresar a Brasil con el DNI en trámite?

Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias ChatGPT

No. La constancia que acredita que una persona inició la renovación o actualización del DNI no funciona como documento de viaje .

Migraciones Argentina especifica que los argentinos que se dirijan a países del MERCOSUR, incluido Brasil, deben contar con DNI o pasaporte, y aclara que no pueden viajar con constancias de trámite de actualización.

Por eso, quienes tengan un viaje programado deberían comprobar con anticipación cuál es el último ejemplar vigente de su documento para evitar inconvenientes en el aeropuerto o en un paso fronterizo.

Requisitos para viajar a Brasil desde Argentina

Más allá del documento de viaje, existen otras condiciones que pueden aplicarse según las características del viaje.

Para un adulto argentino que viaja como turista, los principales documentos son:

DNI tarjeta vigente , último ejemplar emitido.

Pasaporte vigente , como alternativa al DNI.

El documento debe estar en buen estado de conservación .

No sirve la constancia de DNI en trámite.

En el caso de los menores de edad, pueden existir requisitos adicionales, y en especial cuando viajan solos, con uno de sus padres o acompañados por terceros.

En esas situaciones puede ser necesaria una autorización de viaje y documentación que acredite el vínculo familiar.

Qué deben revisar los argentinos antes de viajar

Antes de emprender el viaje, se recomienda comprobar que el documento sea el último ejemplar emitido, que esté vigente y que pueda utilizarse como documento de viaje internacional.

La propia Dirección Nacional de Migraciones recomienda verificar la vigencia, el estado de conservación y la correspondencia con la última versión emitida antes de viajar al exterior.

Así, una renovación iniciada pero todavía no finalizada no garantiza que el viajero pueda cruzar la frontera. Para ingresar a Brasil, es necesario contar con un documento de viaje habilitado al momento del control.