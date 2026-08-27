Ya es oficial | En septiembre, farmacias del Bienestar entregará medicamentos gratis a los mexicanos que cumplan esta condición y tengan su receta

El Gobierno de México pondrá en marcha, a partir del 1 de septiembre, la apertura progresiva de 6,567 Farmacias del Bienestar en 24 estados. La medida forma parte de la ampliación nacional del programa Salud Casa por Casa.

Durante la conferencia de prensa, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, explicó que el despliegue se realizará de manera escalonada durante tres meses y está previsto que finalice en noviembre.

Fuente: Freepik

La nueva red estará integrada por más de 5,500 módulos ubicados en Tiendas de Alimentación para el Bienestar y alrededor de mil máquinas automáticas para dispensar medicamentos, que se instalarán principalmente en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas.

¿En qué estados están las Farmacias del Bienestar?

La instalación de estos puntos de atención será gradual. El proceso comenzará el 1 de septiembre y continuará diariamente hasta completar la red prevista para noviembre.

Los beneficiarios podrán consultar mediante una plataforma oficial qué establecimientos ya están habilitados y cuál es el punto más cercano a su domicilio.

Los 24 estados contemplados en esta etapa son:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

De acuerdo con el funcionario, estas entidades forman parte de la red federalizada del IMSS-Bienestar, que incluye unidades de atención relacionadas con el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

¿Cómo funcionarán las máquinas automáticas de medicamentos?

Las 1,000 máquinas dispensadoras estarán instaladas en centros de salud ubicados en zonas urbanas y metropolitanas. Contarán con un lector de código QR y un teclado para introducir los datos manualmente cuando el código no pueda escanearse.

El proceso será el siguiente:

Personal médico o de enfermería realizará una visita al domicilio del beneficiario. Durante la visita se evaluará su estado de salud y, si corresponde, se emitirá una receta. El beneficiario deberá acudir al dispensador indicado. La receta se ingresará mediante el código QR o de forma manual. La máquina entregará los medicamentos prescritos.

La plataforma también permitirá verificar si el dispensador más cercano cuenta con el tratamiento disponible, con el objetivo de evitar traslados innecesarios.

Cuando no exista una máquina cercana, la receta podrá surtirse en una Farmacia del Bienestar ubicada dentro de una Tienda de Alimentación para el Bienestar o en determinados centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

¿Quiénes acceden a medicamentos gratis?

Las Farmacias del Bienestar estarán vinculadas al programa Salud Casa por Casa, que contempla visitas de personal médico y de enfermería a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Durante estas consultas domiciliarias, el personal podrá emitir recetas para los 22 tipos de medicamentos contemplados inicialmente.

El catálogo busca atender algunas de las necesidades detectadas durante las visitas y contempla tratamientos para padecimientos como:

Gripe

Diarrea

Dolores menores

Diabetes

Hipertensión

Otras enfermedades crónico-degenerativas

Uno de los objetivos principales es facilitar el seguimiento de enfermedades como diabetes e hipertensión, especialmente entre quienes tienen dificultades para trasladarse con frecuencia hasta un centro médico.