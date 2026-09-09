Los jubilados y pensionados recibieron una noticia muy favorable para el mes de septiembre del 2026 con un gran alivio en los gastos de salud, ya que el Banco Ciudad anunció un descuento especial para compras en farmacias .

El beneficio se aplica todos los lunes y se mantendrá hasta fin de año. Además, incluye reintegros mensuales y un tope que permite aprovecharlo sostenidamente.

Descuentos en farmacias todos los lunes hasta fin de año

La promoción emitida por el Banco Ciudad entró en vigencia a comienzos del año y se mantendrá activa hasta el 31 de diciembre del 2026, por lo cual puede aprovecharse durante los meses restantes.

Por su parte, el descuento que recibirán los jubilados y pensionados será del 30% sobre el total de la compra en farmacias, exclusivamente los días lunes.

El descuento es con Banco Ciudad.

¿Qué se puede comprar?

Los descuentos se aplican para la compra de:

Medicamentos recetados.

Elementos de cuidado personal.

Suplementos vitamínicos.

Artículos de higiene.

Insumos varios.

Cómo funciona el descuento para jubilados

Para acceder, es necesario pagar con tarjetas de débito Visa o Maestro emitidas por Banco Ciudad. Asimismo, la promoción está limitada al pago con billeteras virtuales y tampoco es válida con plataformas como Mercado Pago o Todo Pago.

En tanto, el beneficio se reintegrará directamente en la cuenta del usuario durante el mes siguiente al consumo y se aplicará hasta un tope mensual de $ 10.000 por cuenta.

Requisitos para acceder

El descuento está destinado únicamente a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Ciudad , por lo que es un requisito indispensable contar con una cuenta en la categoría Jubilación ANSES y realizar compras presenciales en farmacias dentro del territorio argentino.

De tal modo, quienes cumplan con estas condiciones podrán usar el beneficio todos los lunes durante 2026 y sin importar la cantidad de compras realizadas mientras no se supere el tope mensual de $10.000 por persona.