Contar con el DNI en el teléfono celular es una alternativa habilitada desde 2019. La medida fue establecida mediante el Decreto 744/2019, que creó la credencial virtual como complemento del documento físico.

La normativa establece que esta versión digital puede utilizarse para acreditar la identidad y que, bajo determinadas condiciones, tiene el mismo valor identificatorio que el DNI físico .

Además, su incorporación es opcional y está pensada para facilitar la portabilidad del documento.

DNI en el celular: qué establece el Decreto 744/2019

El Decreto 744/2019 autorizó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a emitir una credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes.

La versión digital fue concebida como una réplica de los datos identificatorios que figuran en el DNI físico. De esta manera, el ciudadano puede contar con una alternativa para llevar su documentación en el teléfono.

La norma también aclara que obtener esta credencial virtual es opcional. Es decir, su existencia no reemplaza la obligación ni afecta la validez del DNI físico vigente.

DNI digital en el celular: qué dice el Decreto 744/2019 sobre su validez, cómo funciona la credencial virtual y por qué no reemplaza al documento físico.

Cuándo el DNI digital tiene la misma validez que el físico

Uno de los puntos centrales del decreto es que la credencial virtual es considerada, a todos los efectos, como Documento Nacional de Identidad.

Según el artículo 4 de la norma, el DNI digital tiene pleno valor identificatorio en los actos públicos y privados, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Además, la credencial debe contar con un certificado encriptado y firmado digitalmente, una medida destinada a reforzar su seguridad y permitir la verificación de autenticidad.

Por lo tanto, la normativa no presenta al DNI digital simplemente como una imagen o fotografía del documento físico, sino como una credencial oficial con mecanismos de seguridad propios.

¿El DNI digital reemplaza al documento físico?

No . El Decreto 744/2019 establece expresamente que la incorporación de la credencial virtual no modifica la validez de los DNI físicos que ya fueron emitidos.

La alternativa digital fue creada como un complemento para facilitar el acceso y la portabilidad de los datos identificatorios desde un dispositivo móvil.

El decreto también dispuso que el RENAPER sea el organismo encargado de establecer las características, mecanismos de seguridad y demás condiciones técnicas de esta credencial.

En ese sentido, quienes cuentan con un DNI vigente pueden conservarlo como documento físico y, de manera adicional, utilizar la alternativa digital habilitada oficialmente.