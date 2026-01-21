El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”. El mandatario aseguró además que suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome”, un nuevo sistema de defensa antimisiles de gran escala que, según el republicano, estaría desplegado en parte en Groenlandia para neutralizar misiles que puedan venir de Rusia o China.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca , que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

Precisó además que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.

“Conseguimos todo lo que queríamos en Groenlandia”, afirmó Trump tras anunciar el acuerdo marco sobre la isla. “Es un acuerdo a largo plazo. Infinito, durará para siempre”, añadió.

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, expresó su satisfacción por el anuncio de Trump y destacó que “la solución respeta al pueblo de Groenlandia”.

U.S. President Donald Trump attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse Fuente: REUTERS Denis Balibouse

El anuncio de Trump marca un giro del líder de la Casa Blanca tras su duro mensaje en el Foro de Davos, donde había pedido negociaciones “inmediatas” para adquirir la isla.

“Sólo pido un pedazo de hielo para proteger al mundo “, afirmó el líder de la Casa Blanca, quien insistió, sin embargo, en que no tenía que usar la fuerza. “Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; seríamos imparables, pero no lo haremos”, afirmó.

En una entrevista posterior con la cadena estadounidense CNBC, Trump sostuvo que dio por hecho que Dinamarca, que ejerce soberanía sobre Groenlandia, acepta el acuerdo, al considerar que Rutte “la representa” en su condición de miembro de la Alianza Atlántica.

El republicano evitó ofrecer más detalles y se limitó a señalar que los aliados de la OTAN participarán en la construcción de la denominada Cúpula Dorada y en asuntos relacionados con los minerales de Groenlandia, un acuerdo que, según afirmó, durará “para siempre”