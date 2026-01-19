El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión diplomática en torno a Groenlandia y la OTAN. En un mensaje dirigido al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, afirmó que tras no recibir el Premio Nobel de la Paz ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz.

La advertencia se produce en medio del debate internacional sobre Groenlandia, la seguridad en el Ártico y las presiones de Washington a sus aliados europeos. Las declaraciones generaron respuestas inmediatas desde Noruega, Finlandia y antiguos dirigentes de la OTAN.

La polémica combina el Nobel, la soberanía de Groenlandia, la amenaza de aranceles y el papel de la OTAN. El cruce de mensajes eleva la tensión política en el norte de Europa.

El mensaje de Trump tras no lograr el Nobel de la Paz

En una carta enviada al primer ministro noruego, Trump sostuvo: “ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”.

En el mismo mensaje, Trump aseguró que Noruega no le concedió el Nobel pese a que, según dijo, había “parado ocho guerras, y más”. El contenido fue filtrado por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin.

Trump vinculó directamente el Nobel con Groenlandia y cuestionó la soberanía danesa sobre la isla. Afirmó: “Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China”.

Groenlandia, la OTAN y la presión de Estados Unidos

En su mensaje, Trump planteó dudas sobre la pertenencia de Groenlandia a Dinamarca. Señaló: “¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos”.

El presidente estadounidense afirmó además: “el mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”. También sostuvo que ha hecho “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación”.

Trump insistió más tarde en su red social Truth Social: “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia” y concluyó: “Ha llegado el momento, y se hará”.

Respuesta de Noruega, Finlandia y advertencias desde la OTAN

El primer ministro noruego confirmó haber recibido un mensaje de Trump y explicó que fue respuesta a un contacto previo. Declaró: “Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN”.

Støre remarcó la postura oficial de su país: “Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a éste es total”. También recordó que “es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio”.

Desde Finlandia, el ministro de Defensa Antti Häkkänen afirmó: “Presionar con aranceles en una cuestión que afecta a la soberanía de Dinamarca no es aceptable en absoluto” y confirmó que su país no retirará a sus oficiales de Groenlandia.

Un exjefe de la OTAN descarta una invasión militar

El ex secretario general de la OTAN, George Robertson, consideró que las amenazas de Trump forman parte de una estrategia política. Aseguró: “No creo que sea realista. Creo que bien puede tratarse de una táctica negociadora”.

Robertson advirtió que una intervención militar generaría “problemas reales” para la Alianza. Sin embargo, se mostró convencido de que Estados Unidos no atacará Groenlandia.

El exjefe de la OTAN alertó sobre la importancia del Ártico y afirmó: “Rusia se está volviendo más agresiva, China reivindica ser una nación ártica”.