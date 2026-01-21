En esta noticia Groenlandia publica una guía para preparar hogares frente a crisis ante interés de Trump

Dinamarca reforzó su presencia militar en Groenlandia y desplegó este miércoles unidades de élite en ese territorio, con el objetivo de reforzar la presencia militar en el Ártico, anunciaron las Fuerzas Armadas daneses.

“Por primera vez especialistas del Jaegerkorpset (la unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército danés) se desplegaron en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville”, confirmó el Comando Ártico Danés.

El anuncio se produce poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera en el Foro de Davos negociaciones “inmediatas” para adquirir la isla.

“Sólo pido un pedazo de hielo para proteger al mundo “, afirmó el líder de la Casa Blanca, quien insistió, sin embargo, en que no tenía que usar la fuerza. “Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; seríamos imparables, pero no lo haremos”, afirmó.

En ese contexto, ocho países europeos anunciaron hace una semana el envío de militares a la isla para aumentar su seguridad, lo que llevó a Trump a amenazar con aplicarles aranceles del 25%.

U.S. President Donald Trump attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026.

Al mismo tiempo, según la emisora danesa DR, la fragata “Peter Willemoes”, se unió al Arctic Endurance, un ejercicio danés que reúne a militares de varios países europeos y que comenzó la semana pasada en Groenlandia.

Según el Comando Ártico, la fragata francesa “Bretagne”, también está realizando ejercicios con el buque danés “Thetis” en el Atlántico Norte.

Groenlandia publica una guía para preparar hogares frente a crisis ante interés de Trump

Mientras tanto, el Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia publicó este miércoles una guía para preparar a los hogares ante situaciones de crisis, ante el interés de Trump por hacerse con el control de la isla ártica.

El documento, que explica cuál debe ser la preparación frente a crisis durante cinco días, fue presentado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente del Ejecutivo de la isla ártica del Reino de Dinamarca para responder a “eventos” que hagan “particularmente vulnerable” a la población, explicó el Gobierno groenlandés.

“Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria” y “ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones”, dijo Peter Borg, responsable, entre otras áreas, de Autosuficiencia en el Gobierno de Groenlandia.

Según explicó en un comunicado el Gobierno de la isla ártica, la guía “es un complemento a la preparación existente y debe considerarse como una ayuda para el individuo y como un refuerzo para la comunidad ”.

El documento invita a los groenlandeses a tener en circunstancias críticas tres litros de agua por persona y día, comida duradera y fácil de preparar para cinco jornadas, medicinas que incluyan un kit de primeros auxilios, bienes de higiene como papel higiénico y desinfectante para las manos, además de recursos para luchar contra el frío.

En una isla ártica donde las temperaturas pueden llegar a bajar a menos 20 grados centígrados, las autoridades recomiendan desde mantas y ropa caliente, hasta fuentes de calor como hornillos, estufas de queroseno, velas y hasta un generador de emergencia con su correspondiente combustible.

Además, entre las “otras necesidades” de la guía se incluyen, bengalas, diferentes modos de pago, ya sea con tarjetas o dinero en efectivo, pilas y baterías externas para dispositivos como los teléfonos móviles.