Luego de la captura de Nicolás Maduro, oficializada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron registrados diversos ataques y explosiones en algunas ciudades de Venezuela, principalmente en Caracas.
Las detonaciones ocurrieron en horas de la madrugada en la capital del país y, a través de un comunicado oficial, las autoridades venezolanas informaron que se registraron ataques contra instalaciones civiles y militares en Caracas y en al menos otros tres estados cercanos: Aragua, Miranda y La Guaira.
Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro
A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos anunció que Nicolás Maduro fue capturado y se encuentra fuera de Venezuela.
En su perfil de Truth Social, Donald Trump expresó: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”.
Asimismo, agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", concluyó el mandatario estadounidense.