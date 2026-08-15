Brasil acaba de dar otro paso para renovar su poder naval con un nuevo buque de guerra que podría hacer temblar a grandes potencias, como Estados Unidos. El proyecto incorpora tecnología avanzada y apunta también a desarrollar capacidades propias dentro de la industria de defensa.

La novedad se produjo en Itajaí, Santa Catarina, donde se realizó la puesta de quilla de la Fragata Mariz e Barros. Es la cuarta unidad prevista en el primer lote de la Clase Tamandaré, el nuevo programa de fragatas multimisión de la Marina brasilera.

¿Cómo es la nueva fragata que Brasil suma a su flota militar?

Mariz e Barros (F203) será la última de las cuatro fragatas contempladas en esta primera etapa del Programa de Fragatas Clase Tamandaré.

Mariz e Barros (F203) será la última de las cuatro fragatas contempladas en esta primera etapa del Programa de Fragatas Clase Tamandaré - (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

El objetivo del proyecto es renovar la flota de superficie brasileña y ampliar su capacidad para operaciones de defensa y seguridad marítima.

Con esta ceremonia, Brasil completó el inicio formal de construcción de las cuatro embarcaciones correspondientes al primer lote del programa

Qué tecnología tendrán los nuevos buques de guerra

Más allá de incorporar nuevas embarcaciones, el programa busca que Brasil desarrolle conocimientos que puedan permanecer en el país después de terminada la construcción de las fragatas.

Entre los principales ejes se encuentran:

Tecnologías avanzadas de construcción naval.

Transferencia de tecnología y capacitación.

Integración y mantenimiento de sistemas.

Gestión del ciclo de vida de los buques.

La cooperación entre empresas brasileñas y extranjeras se ha visto reflejada con la participación de Embraer, TKMS y Atech, reunidas en Águas Azuis.

Brasil busca aumentar su capacidad para construir buques militares

Una de las características por las que el programa se lleva toda la atención es su dimensión industrial: busca consolidar conocimientos, infraestructura y proveedores vinculados con la industria naval de defensa brasileña.

La continuidad de estos trabajos permitiría que las capacidades nacionales relacionadas con el diseño, construcción e integración de sistemas para buques militares pueda mantenerse.