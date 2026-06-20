El nuevo buque procedente de Australia que recibió el nombre "China Zorrilla”, se encuentra en boca de todos los turistas por ser uno de los más veloces del continente, fruto de una inversión de 170 millones de dólares que ha tenido por objetivo conectar Buenos Aires con Colonia.

El “titán de los océanos” tendrá la capacidad de transportar aproximadamente 2.000 pasajeros con cero emisiones de dióxido de carbono, lo que lo posiciona como uno de los primeros de tales características.

Así será el ferry China Zorrilla, el mayor barco eléctrico del mundo.

La empresa de transporte marítimo Buquebus tiene en boca de todos los turistas el China Zorrilla, un ferry destinado a cruzar el Río de la Plata durante 2026. Este navío es el noveno que Incat fabricará para la compañía y será construido en Australia.

Tendrá una capacidad operativa para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, duplicando el tamaño de su antecesor, el Francisco. Su sistema de propulsión eléctrica se compone de ocho motores y baterías que superan los 40 MWh, lo que disminuirá el ruido y las vibraciones, elevando así el nivel de confort.

Asimismo, tanto en Buenos Aires como en Colonia se implementarán cargadores de alta potencia que proporcionarán energía a la nave en un tiempo estimado de 80 minutos mientras los pasajeros embarquen y desembarquen.

Descubre las novedades del ferry China Zorrilla

El nombre del ferry corresponde a un homenaje a la actriz China Zorrilla, figura emblemática de la cultura del Río de la Plata. La llegada del coloso a las aguas sudamericanas promete redefinir la experiencia de navegación de miles de personas.

Además de estar propulsado por energía eléctrica, dispondrá de 3.000 metros cuadrados de espacios de recreación, tres clases de servicio, 150 tripulantes y conectividad satelital.