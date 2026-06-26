En la Patagonia, el ARA Sarandí —el destructor más emblemático de la Armada Argentina— atracó silenciosamente en el puerto de Puerto Madryn.

No fue una visita de protocolo ni un acto ceremonial: el buque llegó en misión operativa, con su tripulación lista para ejecutar maniobras de entrenamiento en aguas del Mar Argentino.

Asignado a la División de Destructores y con apostadero en la Base Naval Puerto Belgrano, el Sarandí acumula décadas de historia y operó junto a flotas internacionales, incluyendo ejercicios conjuntos con el portaaviones estadounidense USS George Washington.

El helicóptero embarcado: la joya tecnológica que pocos conocen

Uno de los activos más impresionantes que trajo el destructor es su helicóptero naval, una plataforma multirol capaz de transformarse según la misión que se requiera .

El capitán de corbeta Axel Guerra, jefe de operaciones de la Primera Escuadrilla de Helicópteros, explicó que aterrizar sobre un buque en movimiento implica un nivel de complejidad muy superior: se analizan los vientos, los movimientos del casco y se coordina con personal de cubierta especializado que guía cada maniobra.

Debajo de la nariz del helicóptero se destaca una esfera negra que aloja un radar de búsqueda antisuperficie, capaz de detectar embarcaciones a grandes distancias y transmitir esa información en tiempo real al buque .

En el lateral izquierdo, un guinche de rescate permite recuperar náufragos o asistir a personas en peligro tanto en el mar como en tierra.

ARA Sarandí en Puerto Madryn: el destructor de la Armada Argentina que refuerza la vigilancia en el Mar Argentino. Wikimedia

Vigilancia en el Mar Argentino: la misión que el Estado no publicita

Más allá del entrenamiento técnico, el Sarandí y su helicóptero naval cumplen una función estratégica que el Estado raramente difunde con detalle: la detección y seguimiento de embarcaciones que operan de forma ilegal en aguas argentinas.

La capacidad de exploración del radar embarcado permite cubrir extensas áreas marítimas, identificar contactos sospechosos y coordinar respuestas con otras unidades de superficie. En un mar tan extenso y tan disputado como el Patagónico, esa vigilancia no es un ejercicio teórico: es la primera línea de soberanía.

Puerto Madryn, escenario elegido para afinar la preparación de combate

La elección de Puerto Madryn como sede de estas maniobras no es casual. Las condiciones del Golfo Nuevo y el entorno marino de la costa chubutense ofrecen un teatro de operaciones real, con variables climáticas exigentes y espacios marítimos que replican los desafíos del patrullaje oceánico.

Para la tripulación del Sarandí, cada hora de práctica en estas aguas es un engranaje más en la preparación de una fuerza naval que busca mantener su capacidad operativa al más alto nivel.