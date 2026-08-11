La Armada Española desafía a las grandes potencias: avanza con un nuevo buque emblemático que podría albergar entre 20 y 30 aviones de combate de última generación. (Foto: Shutterstock).

En esta noticia La armada apuesta por un portaviones similar al Charles de Gaulle

La Armada Española se encuentra en una etapa de preparación para un avance significativo en su historia. En el marco de una estrategia de modernización que se proyecta hacia la próxima década, se han iniciado los estudios para la posible construcción de un portaviones convencional, un hito sin precedentes para España en el ámbito naval.

El proyecto, que cuenta con el respaldo institucional y técnico necesario, podría posicionar al país en un nivel de mayor competitividad internacional en materia de defensa marítima.

La Armada Española avanza con un nuevo buque emblemático que podría albergar entre 20 y 30 aviones de combate de última generación. Shutterstock

La armada apuesta por un portaviones similar al Charles de Gaulle

Este proyecto no es aislado: se prevé además la adquisición de un nuevo buque anfibio, similar al actual Juan Carlos I. Con 231 metros de eslora y 26.000 toneladas de peso, el Juan Carlos I constituye en la actualidad la joya de la flota. Sin embargo, el nuevo portaviones está destinado a superar dichas cifras, posicionándose como el auténtico buque insignia de la nación.

El nuevo buque se concibe tomando como referencia el Charles De Gaulle, el portaviones nuclear francés que ha marcado un antes y un después en la defensa de Europa.

A diferencia del modelo galo, la propuesta española optará por un sistema de propulsión convencional. No obstante, el diseño contempla capacidades análogas, entre ellas una extensa cubierta de vuelo, sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de participar en misiones internacionales de larga duración.

Conforme a fuentes militares citadas por la agencia EFE, el buque podría albergar entre 20 y 30 aviones de combate de última generación, convirtiéndose así en un elemento esencial en el despliegue aéreo embarcado. La empresa pública Navantia, responsable de la construcción naval militar en España, ya se encuentra trabajando en estudios de viabilidad técnica por encargo directo de la Armada.

La Armada Española avanza con un nuevo buque emblemático que podría albergar entre 20 y 30 aviones de combate de última generación. (Fuente: Shutterstock).

España avanza en la modernización de su flota con tecnología de vanguardia y enfoque global

El impulso de estas iniciativas forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la Armada Española, con el horizonte establecido para la década de 2030. La meta es clara: reforzar la capacidad operativa y situarse al nivel de otras potencias navales del entorno.

El Charles De Gaulle -con sus 261 metros de eslora, 64 metros de manga y una altura de 75 metros- desplaza más de 42.500 toneladas a plena carga. Estas dimensiones sirven como inspiración para el diseño español, que buscará replicar su operatividad con tecnología actualizada, pero sin dependencia de energía nuclear.