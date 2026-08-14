Las autoridades migratorias de México, Colombia, Chile y Perú aplican controles estrictos para verificar la vigencia del pasaporte.

Viajar con el documento vencido puede significar la prohibición total de embarque o ingreso al país, tanto para nacionales como extranjeros.

Conocé qué exige cada país y qué documentos se revisan en los controles fronterizos.

México, Colombia, Chile y Perú lo confirman: viajar con pasaporte vencido tiene estas consecuencias

Los requisitos migratorios no son iguales en todos los países de América Latina.

México

En México, los extranjeros, tanto en la entrada como en la salida, deben presentar un pasaporte válido y vigente, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración (INM).

Sin embargo, existe una excepción: la autoridad puede autorizar la salida de un extranjero con pasaporte vencido cuando se dirige al país que emitió ese documento y puede ser identificado plenamente como nacional de ese país.

Colombia

Para los extranjeros, la regla general es presentar un pasaporte válido y vigente u otro documento de viaje reconocido por acuerdos internacionales. Entre las alternativas aparecen los documentos nacionales de identidad de países de la Comunidad Andina y del Mercosur, además de determinados documentos migratorios y permisos especiales.

Esto significa que no todos los viajeros extranjeros necesitan necesariamente un pasaporte para ingresar o salir de Colombia: los ciudadanos de países comprendidos en acuerdos regionales pueden utilizar documentación de identidad habilitada.

Chile

Para ingresar a Chile, no siempre es necesario presentar un pasaporte. Los ciudadanos de países con los que Chile mantiene acuerdos de movilidad regional pueden ingresar utilizando su documento nacional de identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, siempre que el documento esté en buen estado y permita acreditar correctamente su identidad.

Esta alternativa alcanza, entre otros, a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, que pueden utilizar su documento de identidad para ingresar a Chile en el marco de los acuerdos regionales vigentes y para las condiciones de viaje contempladas por la normativa.

El documento debe encontrarse vigente y en condiciones de ser utilizado para el viaje.

Para extranjeros que no están comprendidos en estos acuerdos, Chile puede exigir pasaporte vigente y, dependiendo de la nacionalidad, una autorización previa o visa.

Perú

En Perú, los extranjeros que ingresan al país deben presentar un pasaporte o documento de identidad, dependiendo de su nacionalidad y de los acuerdos internacionales vigentes. Los ciudadanos de países de la Comunidad Andina y del Mercosur pueden utilizar su documento de identidad en determinadas circunstancias.

Viajar con el pasaporte vencido puede generar problemas en los controles migratorios de México, Colombia, Chile y Perú. ChatGPT

Qué documentos te pueden pedir para entrar a México, Colombia, Chile y Perú