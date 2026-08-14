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El precio de la leche en Argentina volvió a mostrar una diferencia entre el comienzo y el transcurso del corriente año.

Las conclusiones llegan tras darse a conocer el nuevo dato de la inflación en el país, que subió a 2,1% en julio, y permiten comparar cuánto costaba un sachet en enero de 2026 y cuánto se paga hoy en día.

Cuánto costaba un sachet de leche en enero y cuánto sale en julio de 2026

El precio de referencia de una leche fresca entera en sachet en el Gran Buenos Aires pasó de $1.655,28 en enero a $1.998,81 en julio, según los datos informados para el período por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

¿Cuánto costó comprar un sachet de leche en julio de 2026? (Fuente: OCLA) OCLA

La diferencia entre ambos valores es de $343,53 por litro, lo que representa una suba aproximada del 20,7% desde comienzos de año.

Si se toman como referencia todos los valores y aumentos, el precio del sachet de leche habría evolucionado de la siguiente manera:

Enero de 2026: $1.655,28 .

Julio de 2026: $1.998,81 .

Aumento acumulado: $343,53.

Variación aproximada: 20,7%.

Cuánto aumentaron la leche y los lácteos durante 2026

El precio del sachet se puede comparar con el comportamiento general de la categoría. En el Gran Buenos Aires, leche, productos lácteos y huevos aumentaron 16% entre enero y julio.

Solo durante julio, esa categoría registró una suba del 3,4%, mientras que el conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 2%.

En el Gran Buenos Aires, leche, productos lácteos y huevos aumentaron en julio un 3,4% respecto al mes anterior. (Fuente: OCLA) OCLA

En los primeros siete meses del año, los principales indicadores quedaron así:

Leche, lácteos y huevos en GBA : +16%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: +20,1%.

IPC general: +19,3%.

Cómo quedó la leche frente a la inflación de Argentina

El comportamiento de los lácteos también fue diferente al de la inflación general cuando se observa la comparación interanual. Según OCLA, los precios de los productos lácteos tuvieron un incremento promedio cercano al 24%.

En el mismo período, el IPC general acumuló una variación interanual del 33,8%, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 34,5%.

Por lo tanto, aunque el sachet pasó de $1.655,28 a $1.998,81 entre enero y julio, la evolución de los lácteos se mantuvo por debajo de la inflación general en la comparación interanual.