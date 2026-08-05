Arriba a Colombia el buque de guerra nacional pionero: se proyecta como el más poderoso de América latina y dispone de tecnología bélica de última generación.

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El proyecto de construcción de la primera fragata nacional de Colombia ha comenzado en los astilleros de Cotecmar. Este emprendimiento no solo representa un hito significativo para la industria naval del país, sino que también contribuirá a la defensa nacional.

La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande construido en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar integralmente la flota de la Armada.

En un contexto regional donde las armadas avanzan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a distintos escenarios operativos.

El inicio de este proyecto tiene implicancias que van más allá de lo militar, abarcando aspectos industriales y estratégicos. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y beneficiándose de la transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y promueve el desarrollo del sector naval colombiano.

Diseño moderno alineado con estándares internacionales

Con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción mediante 52 bloques de acero naval optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de afrontar proyectos de alta complejidad tecnológica.

La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo probado que ya opera en otras armadas y que fue concebido bajo una arquitectura modular. Esta característica permite integrar sistemas de combate, sensores y tecnología de manera progresiva, facilitando futuras modernizaciones sin rediseñar la plataforma.

Arriba a Colombia el buque de guerra nacional pionero: se proyecta como el más poderoso de América latina y dispone de tecnología bélica de última generación. Pucará Defensa

Todavía no hay fecha confirmada de inauguración. Se prevé que esté lista para 2030.

Máxima versatilidad para todo tipo de misiones navales

La Plataforma Estratégica de Superficie ha sido diseñada como un buque multipropósito, apto para llevar a cabo una diversidad de funciones en el Caribe y el Pacífico. Su estructura permite operaciones tanto en contextos de defensa naval como en ámbitos de seguridad marítima y colaboración internacional.

Entre las funciones primordiales que se han previsto, se incorporan:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

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Tecnología y estrategia para la autonomía industrial

El valor estratégico de la fragata va más allá de su capacidad operativa, ya que reside en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo cual facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Simultáneamente, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, reduciendo costos y dependencia externa. A través de la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.