La cinta métrica es una herramienta clave en varios hogares por ser útil para hacer las refacciones de la casa. Una de sus peculiaridades son los números rojos que posee y, aunque parece solo un detalle decorativo, cumple una función indispensable a la hora de encarar proyectos de bricolaje .

A simple vista, parece una marca más dentro de la escala de medición, pero tienen una función específica para los trabajos de construcción y carpintería.

Para qué sirven los números rojos de la cinta métrica

Las cintas métricas fabricadas para mercados donde se utiliza el sistema imperial cuentan con estos números rojos que se repiten cada 16 pulgadas, una distancia equivalente a 40,6 centímetros.

La razón es simple: coincide con la distancia estándar utilizada para colocar parantes o montantes en estructuras de paredes. Gracias a esta referencia visual, se puede identificar rápidamente donde hacer las marcas sin hacer cálculos repetitivos.

Este sistema hace más eficiente las tareas y ayuda a agilizar los procesos, al mismo tiempo que reduce los posibles errores en la construcción.

Números rojos de la cinta métrica: un detalle poco usado en Argentina

En Argentina se utiliza el sistema métrico decimal, pero las cintas incluyen la escala imperial por defecto. Los números rojos, aunque muchos desconozcan su utilidad, se mantienen presentes.

El mejor uso se dará en los trabajos de carpintería reformas o construcción, las referencias pueden resultar útiles para replicar medidas.

Para qué sirve el gancho de la cinta métrica

Además de los números, la cinta también incorpora un gancho ubicado en el extremo. Está flojo por un motivo en particular: fue diseñado para moverse ligeramente y compensar el grosor del propio gancho. Esto garantiza que la medición sea precisa tanto al medir desde un borde exterior como desde uno interior.