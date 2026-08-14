Dos potencias mundiales se aliaron para construir un nuevo buque de guerra y cambian el panorama mundial. Foto: Shutterstock

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La construcción de la primera fragata nacional de Colombia ha sido iniciada en los astilleros de Cotecmar. Este ambicioso proyecto representa un hito relevante tanto para la defensa como para la industria naval del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) será el buque de guerra más grande jamás construido en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar integralmente la flota de la Armada.

Este proyecto no solamente tiene repercusiones militares, sino que también genera un impacto significativo en los ámbitos industrial y estratégico. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y asegurando la transferencia de tecnología internacional, lo que fomenta la autonomía operativa y el avance del sector naval colombiano.

En un entorno regional donde las armadas se están inclinando hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversas situaciones operativas.

Diseño moderno alineado con estándares internacionales

Con unas dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina un tamaño destacado con estabilidad y eficiencia operacional. Su construcción, ejecutada a través de 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales, estableciendo a Cotecmar como un astillero capacitado para ejecutar proyectos de alta complejidad tecnológica.

La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, conocido por su efectividad en diversas armadas y desarrollado con una arquitectura modular. Esta característica permite la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, evitando la necesidad de rediseñar la plataforma para futuras modernizaciones.

Colombia construye su primera fragata nacional para modernizar la Armada y la industria naval. Imagen creada con IA

Máxima versatilidad para todo tipo de misiones navales

La Plataforma Estratégica de Superficie se caracteriza por su alta versatilidad, lo que permite a la Armada de Colombia responder de manera eficaz ante amenazas tanto convencionales como no convencionales, eliminando la necesidad de depender de buques especializados para cada misión en particular.

Esta plataforma fue concebida como un buque multipropósito, capacitado para llevar a cabo una amplia gama de misiones en las aguas del Caribe y del Pacífico. Su diseño le confiere la habilidad de operar en contextos de defensa naval, así como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional.

Entre las funciones esenciales que se han previsto para esta plataforma se encuentran:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Colombia construye su primera fragata nacional en un hito para la defensa naval Archivo El Cronista

Tecnología y estrategia para la autonomía industrial

El programa también refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que contribuye a reducir costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se establece como un actor pertinente en la industria de defensa regional.

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata radica en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.