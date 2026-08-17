Dos potencias mundiales se aliaron para construir un nuevo buque de guerra y cambian el panorama mundial. Foto: Shutterstock

La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande jamás edificado en suelo colombiano, pretendiendo modernizar de forma integral la flota de la Armada.

Colombia inició a comienzos del corriente año la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar. Este proyecto constituye un hito significativo para la industria naval y la defensa del país.

La fragata no solo posee implicancias militares, sino que también conlleva un impacto en el ámbito industrial y estratégico. Esta se construye íntegramente en el país, empleando ingeniería local y asegurando la transferencia de tecnología internacional, lo que potencia la autonomía operativa y el progreso del sector naval colombiano.

En un contexto regional donde las armadas avanzan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

Colombia construye su primera fragata nacional para modernizar la Armada y la industria naval. Imagen creada con IA

Un diseño contemporáneo alineado con normas internacionales

La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, famoso por su eficacia en diversas armadas y desarrollado con una arquitectura modular. Esta característica permite la integración gradual de sistemas de combate, sensores y tecnología, evitando la necesidad de rediseñar la plataforma para futuras modernizaciones.

Con unas dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina un tamaño considerable con estabilidad y eficiencia operacional. Su construcción, ejecutada mediante 52 bloques de acero naval, optimiza los

procesos industriales

Plataforma Estratégica de Superficie: Capacidad y versatilidad para operaciones navales

La plataforma fue diseñada como un buque multipropósito, capaz de llevar a cabo una extensa variedad de misiones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Su configuración le otorga la capacidad de operar en contextos de defensa naval como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional.

La versatilidad de la Plataforma Estratégica de Superficie se traduce en una ampliación significativa de la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas de naturaleza convencional y no convencional, evitando la dependencia de buques especializados para cada tipo de misión.

Entre las funciones principales contempladas para esta plataforma se incluyen:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Colombia construye su primera fragata nacional en un hito para la defensa naval (foto: archivo). Archivo El Cronista

Fragatas colombianas: integración tecnológica y autonomía naval

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata radica en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará dispuesta a operar con estándares compatibles con la OTAN, facilitando así la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor significativo en la industria de defensa regional.

Al mismo tiempo, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conlleva a una disminución de costos y a una menor dependencia externa.

Construcción de la fragata PES: colaboración y desarrollo naval

La construcción de la fragata PES abre nuevas oportunidades para la colaboración con otros países en la industria naval, destacando el interés de naciones vecinas en replicar el modelo colombiano. Con esta iniciativa, Colombia quiere fortalecer su presencia en el comercio internacional de defensa, impulsando exportaciones de tecnología y know-how hacia otras armadas de la región.

Además, la fragata no solo se propone como una herramienta militar, sino también como un símbolo de innovación. Se proyecta que la PES genere un impacto positivo en la economía local, promoviendo la creación de nuevos empleos y el desarrollo de habilidades técnicas en la fuerza laboral nacional, lo que beneficiará a largo plazo a la industria local.