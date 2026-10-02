Brasil llega este domingo a las elecciones con dos candidatos firmes y ningún claro ganador: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que va por la relección, y el senador Flávio Bolsonaro, quien propone otro modelo de país.

Este 4 de octubre, 158.765.543 ciudadanos brasileros podrán elegir presidente, gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estatales o distritales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil comenzará a publicar resultados parciales a las 17 , hora de Brasilia, apenas cierren las urnas. Ese horario coincide con el de la Argentina, por lo que los primeros datos se conocerán a partir de ese momento.

Cómo es el sistema que permite contar casi 160 millones de votos en poco más de dos horas

En Brasil no hay traslado de cajas ni escrutinio a mano en la mayoría de las mesas. Cuando termina la votación, la propia urna electrónica cuenta los votos de su sección e imprime el Boletín de Urna (BU).

Ese documento muestra el resultado de esa sección, con los votos de cada candidatura y de cada partido, y cuántos electores fueron a votar.

La norma exige imprimir cinco copias del BU y pegar una en la puerta del local de votación. Además, cada máquina emite al comenzar la llamada “zerésima”, que comprueba que arranca sin ningún voto cargado.

La urna graba los datos en un dispositivo extraíble llamado “media de resultado”, que luego llega a las juntas electorales. Desde allí, una red de comunicación específica los envía a los sistemas de la Justicia Electoral, ya que la urna no tiene conexión a internet.

Antes de sumarlos, el TSE verifica la autenticidad e integridad de cada archivo. Una firma digital confirma el origen de cada resultado: la urna registrada para esa sección. Solo entonces el dato ingresa a la totalización general.

¿A qué hora se conocerían los resultados?: los antecedentes

En el balotaje de 2022, el entonces presidente del TSE, Alexandre de Moraes, informó que el ganador quedó matemáticamente definido a las 19.58. A esa hora, la Justicia Electoral ya había computado el 98% de los votos.

Es decir, el resultado se conoció unas tres horas después del cierre. La totalización completa de aquella segunda vuelta terminó a las 00.18 del lunes 31 de octubre de 2022.

En la primera vuelta de ese año, el conteo final cerró recién el martes 4 de octubre, a las 10.27. Nueve secciones en el exterior (Francia, Estados Unidos y Portugal) y una sección aislada de Coari, en Amazonas, debieron votar en papel.

Aun así, la definición del balotaje quedó clara esa misma noche.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Expectativas por la votación y un posible balotaje

El TSE informó que hay 158.765.543 personas habilitadas para votar. Para atenderlas, el organismo preparó cerca de 560.000 urnas, frente a las 471.000 que utilizó en 2022.

Cada elector emitirá seis votos, en este orden: diputado federal, diputado estatal o distrital, primer senador, segundo senador, gobernador y presidente.

En la carrera presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección por el Partido de los Trabajadores. Enfrente, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, es su mayor adversario.

La última encuesta de Datafolha les asigna 45% y 40% de los votos válidos, respectivamente, mientras que el resto de los candidatos (Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema) queda muy por detrás.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados irán al balotaje del 25 de octubre. En un eventual segundo turno, el mismo estudio ubica a Lula con 48% y a Flávio con 45%, dentro del margen de error.

Esa jornada mantendrá el horario de 8 a 17 horas de Brasilia y la publicación simultánea de resultados desde las 17.

Los resultados podrán seguirse en tiempo real en el Portal Resultados del TSE y en su aplicación móvil. El organismo también publicará los boletines de urna, que cualquier persona puede cotejar con los impresos mediante la aplicación Boletim na Mão.