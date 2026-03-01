La cartera de Educación definió el calendario escolar que regirá durante marzo y confirmó que las escuelas permanecerán cerradas durante tres días consecutivos para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. La medida se enmarca en la organización anual de jornadas académicas y no responde a una situación extraordinaria. El cierre se dará en coincidencia con una fecha del calendario oficial que impacta directamente en la actividad escolar. Con la llegada de la segunda quincena de marzo, muchas familias comienzan a revisar el cronograma para saber cuándo habrá interrupciones en las clases y cómo se reorganizarán las actividades educativas. De acuerdo con el calendario oficial, el lunes 23 de marzo será feriado nacional por la conmemoración del Día de San José, una fecha tradicional que figura dentro de los feriados reconocidos por ley en Colombia. Al caer en lunes y estar precedido por un fin de semana, días en el que habitualmente no hay actividad escolar, se configura un período de dos días consecutivos sin clases para los estudiantes de todos los niveles obligatorios. Este tipo de interrupciones está previsto dentro del calendario académico anual y no implica modificaciones adicionales en los contenidos ni en la duración del ciclo lectivo. Durante el feriado del Día de San José, las instituciones educativas oficiales y privadas suspenden las actividades presenciales, en línea con lo que ocurre con otras dependencias del sector público. Las secretarías de Educación recuerdan que los establecimientos deben garantizar el cumplimiento del número de semanas lectivas obligatorias, por lo que las jornadas no dictadas ya están contempladas dentro de la planificación anual. En la mayoría de los casos, las clases se retomarán con normalidad el martes siguiente, sin necesidad de recuperación ni reprogramaciones especiales. Las autoridades educativas recomiendan a padres y tutores consultar el calendario escolar oficial de cada institución para confirmar actividades complementarias, actos escolares o eventuales cambios administrativos. El feriado del 23 de marzo forma parte de las pausas habituales del ciclo lectivo y no altera el desarrollo general del año escolar, que continúa según lo previsto tras el descanso.