Sun Tzu, filósofo chino: “El arte de la estrategia es como la música: existen solo cinco notas, pero sus combinaciones hacen distintas melodías”.

Tener más recursos no siempre está al alcance de la mano. En muchas ocasiones, las opciones se limitan a un conjunto reducido de alternativas, pero eso no es excusa para no aprovecharlas al máximo.

Esa es la idea que encierra una de las reflexiones más conocidas atribuidas a Sun Tzu: “El arte de la estrategia es como la música: solo existen cinco notas, pero sus combinaciones dan lugar a distintas melodías”.

Se trata, en realidad, de una paráfrasis de un pasaje de El arte de la guerra, uno de los libros más influyentes de la historia. El filósofo chino, que vivió hace unos 2.500 años, es el autor de esta obra centrada en la estrategia, el liderazgo y la toma de decisiones, y sigue siendo uno de los pensadores más citados del mundo.

La aplicación de la filosofía de Sun Tzu en los distintos aspectos de la vida. Creative Commons

Qué significa la frase de Sun Tzu sobre la estrategia

La cita está cargada de simbolismo. En la música tradicional china existen muy pocas notas: solo cinco, en lo que se conoce como escala pentatónica. Y, sin embargo, con ese número tan limitado de opciones se puede crear una infinidad de melodías distintas y de gran belleza.

Algo parecido ocurre, según Sun Tzu, con la estrategia. Existen unos pocos principios básicos (la planificación, la capacidad de adaptación, el conocimiento del terreno), pero es su combinación la que da lugar a la táctica perfecta. El secreto no está en buscar recursos que no se tienen, sino en maximizar los que sí existen.

Es una forma de ver el mundo que puede aplicarse a casi cualquier ámbito: los negocios, el deporte, la política o cualquier negociación. En el fondo, El arte de la guerra no enseña a ser más fuerte, sino a tomar mejores decisiones con lo que uno tiene.

El arte de la guerra trasladado a los negocios y la vida.

Mucho más que un tratado militar

Al contrario de lo que suele pensarse, la filosofía de Sun Tzu no se centra únicamente en la guerra, sino en cómo reflexionar, actuar y maximizar las posibilidades de éxito en cualquier tipo de enfrentamiento. Su principio más famoso lo resume: “ganar antes de luchar”.

Otros pilares de su pensamiento son el conocimiento, tanto de uno mismo como del adversario, y la capacidad de adaptarse constantemente al entorno. La mejor forma de definir su doctrina sería que la verdadera victoria se consigue con inteligencia, preparación y flexibilidad, y no con la fuerza bruta.

De hecho, pese a ser una figura tan influyente, se conservan muy pocos datos fiables sobre su vida, lo que ha rodeado su figura de cierta leyenda. Lo que ha perdurado con claridad es su obra, cuyas enseñanzas siguen estudiándose tanto en academias militares como en escuelas de negocios.

Por qué su pensamiento sigue vigente

Más de dos milenios después, las ideas de Sun Tzu conservan una vigencia sorprendente. En un mundo donde la información circula a gran velocidad, conceptos como la gestión de la imagen, la comunicación estratégica o la anticipación al rival conectan de lleno con lo que el pensador chino ya planteaba hace siglos.

Su lección de fondo es profundamente práctica y actual: el éxito no depende solo de los recursos disponibles, sino de la inteligencia con la que se usan. Igual que con las cinco notas de la escala pentatónica, la clave no está en tener más, sino en combinar mejor lo que ya se tiene.