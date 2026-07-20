El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anunció la llegada de una poderosa tormenta al país que provocará lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional a partir del lunes 20 de julio.

Las alertas rigen por 24 horas para diversos estados del territorio azteca, que podrían sufrir estragos producto de las intensas precipitaciones, las fuertes rachas de viento y posible caída de granizo .

Alerta climática por fuertes lluvias a partir del lunes 20 de julio

La penúltima semana de julio da comienzo con algunas alertas climáticas para los habitantes de México, en medio de la combinación de distintos sistemas que provocarán fuertes lluvias en todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional de México confirmó el avance de una poderosa tormenta que provocará fuertes lluvias en todo el país. (Foto: SMN) SMN de México

El monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, entre otros sistemas, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

Se prevé a su vez posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora y Chihuahua.

Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán .

Confirman lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento en todos estos estados

El SMN mantiene actualizada la lista de estados en los que se registrarán intensas precipitaciones, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sonora (este y sureste)

Chihuahua (centro, oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa (norte)

Durango (noroeste).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Golfo de California

Oaxaca (istmo de Tehuantepec)

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