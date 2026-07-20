El próximo festivo llega a fin de febrero, pero no es para todos: quiénes tendrán un fin de semana largo.

Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 20 de julio.

Estas son las efemérides del 20 de julio

1822: En Heinzendorf, Austria (actual Rep. Checa), nace Gregor Mendel, monje agustino y naturalista. Sentará las bases matemáticas de la ciencia genética al investigar con diferentes variedades del guisante y enumerar las llamadas "Leyes de Mendel" que rigen la herencia genética. (Hace 204 años)

1737: Viene al mundo en Madrid, España, Nicolás Fernández de Moratín, poeta, prosista y dramaturgo español, padre del también escritor Leandro Fernández de Moratín. (Hace 289 años)

1304: Nace en Arezzo (Italia) Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano, cuya poesía unirá el cristianismo con la cultura clásica. Su obra más conocida, "Canzoniere", se compone de 366 poemas, la mayoría sonetos o formas más breves. La primera sección dedicada a su amor por Laura mientras vivía y la segunda a su pasión después de su muerte. (Hace 722 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1937: Fallece en Roma (Italia) Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano y ganador del Premio Nobel de Física en 1909, conocido por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos. Patentó la radio el 2 de julio de 1897 en el Reino Unido, lo que le acredita como el padre de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas. (Hace 89 años)

1922: Fallece en Petrogrado, actual San Petersburgo (Rusia), a consecuencia de una infección generalizada tras una operación de rodilla de la que no logra recuperarse, Andrei Andreyevich Markov, matemático ruso que estudió las cadenas secuenciales, variables al azar en las cuales la variable futura viene determinada por la preexistente pero con independencia de la manera en que ésta se generó de sus precursoras. Estos estudios fundarán la teoría de los procesos estocásticos, cuyos postulados serán los antecedentes de la teoría matemática de la información y las probabilidades. (Hace 104 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante es el nacimiento de Gregor Mendel en 1822, ya que sus investigaciones sobre la herencia genética sentaron las bases matemáticas de la ciencia genética, estableciendo las "Leyes de Mendel" que han influido enormemente en la biología y la comprensión de la herencia.