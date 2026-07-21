La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 21 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 21 de julio

El clima en España se verá influenciado por una ola de calor, con cielos mayormente despejados. Se prevén nubes en el sureste peninsular y Baleares y nubosidad en la vertiente norte de Canarias. En el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, habrá cielos nubosos con alguna llovizna débil.

Las temperaturas máximas superarán los 35 grados en Baleares y en gran parte de la Península, con picos de más de 40 grados en Andalucía y Murcia. Las mínimas tendrán ligeras variaciones dependiendo de la región. Vientos moderados soplarán en diversas direcciones, con rachas fuertes en Canarias y el golfo de Cádiz.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Poco nuboso por la mañana y con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable con algún intervalo moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con nubes medias y altas, con posibilidad de tormentas en las sierras orientales. Habrá polvo en suspensión y temperaturas que oscilarán entre 19 y 42 grados, con vientos flojos predominantes del oeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado por la mañana, aumentando la nubosidad en el norte y sur debido a tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 40 grados, siendo elevadas en los valles. Se prevé viento flojo variable, con tendencia a ser del este en el litoral y del sur en el interior.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado en la mañana, con polvo en suspensión. Por la tarde, habrá intervalos de nubosidad en el Pirineo oriental y el sistema Ibérico, donde no se descartan tormentas débiles. Las temperaturas mínimas rondarán los 17 grados, mientras que las máximas pueden alcanzar hasta los 40 grados en la ribera del Ebro, con viento flojo del noroeste que se moderará por la tarde.

El clima en Asturias se presentará nuboso en la Cordillera, con brumas y nieblas matinales y vespertinas y posibilidades de precipitaciones débiles. En el resto, se prevé poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 27 grados, con un ligero descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, con intervalos fuertes por la tarde.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos de nubes medias y altas, con brumas matinales y polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios (ligero descenso de las diurnas en el norte de Mallorca y de Menorca) y máximas de hasta 39 grados en el interior de Mallorca; noche tropical o tórrida y viento flojo del nordeste con brisas costeras.

Poco nuboso a despejado en Lanzarote y Fuerteventura, con calima ligera en niveles altos. Temperaturas oscilarán entre 18 y 28 °C, alcanzando hasta 30 °C localmente en Gran Canaria y Fuerteventura. Viento moderado del nordeste, fuerte en costas, con rachas muy fuertes en la madrugada.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas en el litoral y nubes medias en el interior por la mañana, con probabilidad de tormentas y temperaturas entre 21 y 39 grados en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución en el este; no se descartan bancos de niebla en el norte montañoso; las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán ligeramente en el nordeste y ascenderán ligeramente en el resto, con viento variable de flojo a moderado.

El clima se caracterizará por intervalos de nubes medias y altas, con presencia de calima y posibilidad de chubascos tormentosos en el tercio oriental, especialmente en el este de Albacete, donde podría caer barro. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con ligero aumento, mientras que las máximas ascenderán, superando los umbrales de aviso amarillo o naranja, alcanzando hasta 41 grados. El viento será flojo variable, aumentando a moderado de componente oeste en horas centrales, con posibles rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión, vientos moderados de poniente y temperaturas entre 22 y 36 °C.

Melilla: cielos poco nubosos, polvo en suspensión y vientos flojos variables; temperaturas casi sin cambios (máx. 35 °C, mín. 26 °C).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos con nubes altas hasta mediodía y luego poco nuboso; mínimas en ligero descenso, máximas a la baja en el tercio oriental y sin cambios en el resto; viento flojo del N (más en Álava) y del N-NE en el litoral.

En Navarra, cielos velados por nubes altas hasta mediodía y despejando después, con temperaturas en descenso (máxima 32 y mínima 14 grados) y viento del noroeste moderado, flojo en el tercio norte.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas y por la tarde nubosidad de evolución en la Ibérica; mín 16 °C y máx 35 °C, con máximas en ligero descenso; viento del noroeste flojo, con intervalos de moderado en la Rioja Baja.