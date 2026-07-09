El segundo fin de semana de julio traerá algunas complicaciones en materia climática para los habitantes de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de una poderosa tormenta que traerá lluvias torrenciales en gran parte del país, además de posible caída de granizo y vientos inestables de casi 70 km/h en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Alerta del SMN: los 4 fenómenos que provocarán un diluvio histórico

A partir del viernes 10 y durante el transcurso del sábado 11 de julio, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia y el desplazamiento de la onda tropical núm. 17 , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la República Mexicana.

Se esperan fuertes lluvias a partir del viernes en el oriente y noreste de la República Mexicana. (Foto: SMN)

Las precipitaciones, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, afectarán a estados del noreste, oriente y centro del país.

Ya para el domingo, se espera que las lluvias intensas impacten en entidades del noroeste y occidente mexicano, augurándose la mayor cantidad de precipitaciones en zonas de Jalisco.

¿Cuáles son los estados con el peor pronóstico de lluvias durante el segundo fin de semana de julio?

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos durante el segundo fin de semana de julio:

Viernes 10 de julio

Sonora (noreste).

Chihuahua (oeste).

Coahuila (sureste).

Nuevo León (sur).

Tamaulipas (suroeste).

Veracruz (sur).

Oaxaca (noreste).

Guerrero (sureste).

Chiapas (este y sur).

Sábado 11 de julio

Sonora (este).

Chihuahua (suroeste).

Coahuila (noreste).

Nuevo León (sur).

Tamaulipas (suroeste).

Veracruz (sur).

Oaxaca (noreste).

Chiapas (este y sur).

¿Cómo estará el estado del tiempo en la República Mexicana a partir del sábado 11 de julio? (Foto: SMN)

Domingo 12 de julio