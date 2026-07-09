Los habitantes de la República Mexicana se encuentran a la expectativa de conocer qué sucederá en el transcurso de las próximas horas ante el avance de una serie de fenómenos climáticos que provocarán un diluvio descomunal durante las próximas 72 horas.

La información fue confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que publicó a través de su sitio web oficial la lista de estados que se verán afectados por las lluvias intensas, los vientos inestables y las altas probabilidades de caída de granizo.

¿Cómo estará el estado del tiempo a partir del jueves 9 de julio?

El SMN confirmó que a partir del jueves 9 de julio, circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical núm. 16 e inestabilidad atmosférica, se mantendrán altas las probabilidades de lluvias fuertes en gran parte del país.

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige en la República Mexicana hasta el 10 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Se espera que las intensas precipitaciones afecten al Valle de México y la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país, y lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Uno por uno: alerta por diluvio descomunal en los siguientes estados

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Jueves 9 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Nayarit, Jalisco (este, noroeste y sur), Colima, Michoacán (norte y noreste), Guerrero (este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte), Tlaxcala y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viernes 10 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (sur), Veracruz (norte), Oaxaca (suroeste) y Guerrero (sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte y este), Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México, Chiapas (este y sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sábado 11 de julio