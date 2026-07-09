De cara al fin de semana largo del 9 de julio, por la conmemoración del Día de la Independencia, anunciaron que se sumará un día extra de descanso el lunes 13 de julio .

De esta forma, muchas personas contarán con cinco días consecutivos de descanso.

Un gran grupo de trabajadores verá el fin de semana largo extenderse de cuatro a cinco días gracias a un nuevo asueto local en distintas provincias, donde recién volverán a la actividad el martes 14.

Declaran feriado y estos trabajadores tendrán 5 días de descanso seguidos

El lunes 13 de julio fue declarado feriado en dos localidades de Córdoba y Santa Cruz.

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de ambas zonas, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

El partido cordobés de Río Segundo y el patagónico de Villa Gobernador Galvez conmemorarán su aniversario fundacional luego del 9 de julio y así, se dará paso a un nuevo fin de semana largo.

Estas celebraciones darán un asueto obligatorio para los trabajadores de las administraciones públicas y del Banco Provincia. En caso de los trabajadores del sector privado, dependerá del empleador.

Fin de semana largo de julio: cuándo cae

Desde el Gobierno nacional informaron que, además d el feriado inamovible del 9 de julio que cae jueves, se incluirá un día no laborable el viernes 10 para dar paso a 4 días de descanso.

Aunque muchas personas esperan un feriado puente, el viernes 10 de julio de 2026 no será un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno nacional.

Esta fecha conmemora el Día de la Independencia Nacional firmada en 1816.

La medida forma parte del esquema previsto para fomentar el turismo en el país y generar fines de semana extendidos que impulsen la actividad económica en distintos destinos de la Argentina.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados del corriente año indica que continuarán de la siguiente manera: