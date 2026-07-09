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Durante las próximas 48 horas las tormentas severas seguirán impactando en amplias zonas de Estados Unidos. Expertos esperan que tanto jueves como viernes estén marcados por lluvias intensas, granizo, fuertes ráfagas de viento, posibles tormentas e inundaciones desde las Llanuras hasta la costa del Atlántico medio.

Los meteorólogos advierten que la combinación de alta humedad, calor y los sistemas de baja presión favorecen el desarrollo de clima severo.

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Cuáles son las zonas en alerta hoy jueves

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, para este jueves se esperan condiciones climáticas intensas en más de una docena de estados en las Llanuras y el valle de Misisipi.

Las áreas con mayor concentración de tormentas se extenderán desde

  • El este de Colorado
  • El suroeste de Nebraska
  • El oeste y centro de Kansas
  • El sur de Misuri
  • El suroeste de Indiana
Hay alerta por tormentas severas hasta el sábado.
Hay alerta por tormentas severas hasta el sábado.Shutterstock

Principales riesgos para las próximas 48 horas

  • Granizo de gran tamaño
  • Ráfagas de viento dañinas
  • Posibles tornados

Los especialistas indican que las ráfagas no sólo superarán los 70 km/h sino que las más intensas podrían alcanzar incluso los 137 km/h.

Además, hacia el este, también existe riesgo de tormentas severas desde el centro-norte y noreste de Carolina del Norte hasta el Pensilvania y Nueva Jersey.

Cuáles son las zonas en alerta para el viernes

Este día, el área de mayor actividad volverá a extenderse desde Colorado hasta Wyoming y el noreste de Nuevo México. Expertos señalan que alcanzará el centro-sur de Nebraska, gran parte de Kansas y el oeste de Kentucky y Tennessee.

En el este, por su parte, mañana viernes podría llegar una nueva ronda de tormentas desde el norte de Carolina del Norte hasta el sureste de Pensilvania, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.

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Más riesgo de tormentas el fin de semana

Además, el sábado por la tarde noche más tormentas se desarrollarán desde el noreste de Georgia hasta gran parte de Virginia.

El consejo es mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.