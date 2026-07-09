Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 9 de julio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este jueves 9 de julio varias regiones de Colombia continuarán registrando lluvias y precipitaciones de variada intensidad durante más de 24 horas.

Las condiciones meteorológicas afectarán principalmente a las regiones Pacífica, Orinoquía y Andina, aunque también se esperan lluvias en algunos sectores del Caribe y la Amazonía. El panorama podría generar afectaciones en la movilidad y aumentar el riesgo de deslizamientos e inundaciones en las zonas más vulnerables.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, el Ideam prevé que las precipitaciones más importantes se registren en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores de los departamentos de:

Sucre.

Córdoba.

Antioquia.

Risaralda.

Caldas.

Quindío.

Norte de Santander.

Boyacá.

Asimismo, se esperan lluvias de manera más generalizada en los departamentos de la Orinoquía, la Amazonía y la región Pacífica.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 9 de julio. Freepik

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Aunque el Ideam anticipa una disminución en los volúmenes de precipitación frente a jornadas anteriores, las lluvias continuarán presentes en buena parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Andina, además de algunos sectores del Caribe y la Amazonía.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los modelos meteorológicos muestran probabilidad de lluvias al finalizar la tarde y durante la noche.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 9 de julio. (Fuente: Freepik)

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: