Tirar una bolsa de residuos en el contenedor de otra persona puede parecer una acción menor, pero en Florida esa conducta puede tener consecuencias legales.

Dependiendo del lugar, el tipo de desecho y las circunstancias del caso, las sanciones van desde multas económicas hasta la posibilidad de enfrentar un proceso por invasión de propiedad privada.

La normativa estatal prohíbe arrojar basura en sitios no autorizados y, además, los condados y municipios aplican sus propias reglas. Por eso, una misma conducta puede recibir un tratamiento diferente según dónde ocurra y qué residuos estén involucrados.

Cuándo hay multa por tirar basura en un contenedor ajeno en Florida

La Florida Litter Law (sección 403.413 de los Estatutos de Florida) prohíbe abandonar residuos en espacios no habilitados, como propiedades privadas sin autorización, carreteras, autopistas y cursos de agua.

La sección 403.413 de los Estatutos de Florida prohíbe abandonar residuos en espacios no habilitados, como propiedades privadas sin autorización, carreteras, autopistas y cursos de agua. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA)

En Miami-Dade, las multas por vertido ilegal oscilan entre USD 250 y USD 2.500, mientras que en Miami Beach la primera infracción puede costar USD 500 y las reincidencias ascienden a USD 1.000. Si los residuos incluyen materiales peligrosos, como pinturas, productos químicos o baterías, las sanciones pueden llegar a USD 4.000 .

Las autoridades aclaran que no basta con depositar la basura en cualquier recipiente. El desecho debe colocarse en un contenedor autorizado o contar con el permiso del propietario si se trata de un recipiente privado.

En qué casos tirar basura puede convertirse en un delito

Las autoridades de Miami-Dade analizan cada situación de manera individual. Factores como el volumen de residuos, el tipo de material o las molestias ocasionadas pueden hacer que un hecho sea considerado un caso de vertido ilegal.

Además, si una persona ingresa sin autorización a un patio, garaje o cualquier otra parte de una propiedad para utilizar un contenedor privado, el caso puede sumar una acusación por invasión de propiedad.

Los funcionarios también recuerdan que los contenedores comerciales y los asignados a viviendas particulares son de uso exclusivo de quienes pagan el servicio de recolección.

Qué hacer si alguien arroja basura en tu contenedor

Las autoridades recomiendan no confrontar a quien esté arrojando residuos de manera indebida. Si la situación ocurre en el momento, la sugerencia es comunicarse con el 911 para reportar el posible vertido ilegal.

En cambio, si la basura ya fue abandonada y el responsable no está en el lugar, el reclamo debe realizarse a través del 311, aportando fotografías o videos si existen.

En ciudades como Miami, incluso los propietarios de más de una vivienda deben respetar las reglas de recolección.

Llevar residuos de una propiedad a otra puede derivar en multas, ya que cada domicilio debe utilizar el servicio asignado a esa dirección.