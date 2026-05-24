Las multas de tránsito volvieron a aumentar en mayo y algunas infracciones ya alcanzan cifras récord en la Argentina. Entre sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia y conducción peligrosa, hay penalidades que superan los $3 millones y podrían generar graves consecuencias económicas para los conductores.

El incremento impacta tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, donde las actualizaciones están atadas al valor de la nafta premium y a la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular las sanciones.

En territorio bonaerense, el valor de la UF aumentó un 16,8% para el bimestre mayo-junio y pasó de $ 1.896 a $ 2.215. Mientras tanto, en CABA continúa vigente el esquema basado en el precio del medio litro de nafta premium, actualmente fijado en $949,99.

Cuál es la multa más cara en mayo de 2026

Actualmente, una de las sanciones más elevadas del país corresponde al exceso de velocidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, la multa puede ir desde $ 66.499 hasta un máximo de $ 3.799.960.

Además, estas son otras multas que registran valores muy altos en CABA:

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $ 284.997

Enviar mensajes de texto mientras se maneja: $ 189.998

Estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $ 142.498

No usar cinturón de seguridad: $ 94.999

Usar el celular al volante: $ 94.999

Circular con la VTV vencida: $ 94.999

Estacionar en lugares prohibidos: $ 94.999

La multa que más preocupa en provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, negarse a realizar un test de alcoholemia aparece entre las sanciones más severas.

Actualmente, esa infracción puede costar entre $ 1.107.500 y $ 2.658.000.

También existen otras faltas con montos millonarios:

Exceso de velocidad: hasta $ 2.215.000

Conducir alcoholizado: hasta $ 2.215.000

Circular sin VTV: hasta $ 2.215.000

Cruzar semáforos en rojo: hasta $ 2.215.000

Manejar sin seguro obligatorio: hasta $ 2.215.000

Circular en contramano o por banquina: hasta $ 2.215.000

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Los especialistas remarcan que las multas continuarán aumentando mientras suba el precio del combustible, ya que el sistema de actualización está vinculado directamente a esos valores.

Cómo saber si tengo multas pendientes

Los conductores pueden consultar online y de manera gratuita si registran infracciones pendientes tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires.

En el caso de CABA, el trámite se realiza desde la web oficial del Gobierno porteño ingresando:

Número de patente.

DNI del titular.

Y validación de seguridad.

El sistema permite ver el detalle de las multas, descargar el libre deuda y conocer los montos actualizados. Además, la Ciudad ofrece consultas mediante Boti, el asistente virtual de WhatsApp.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires la consulta puede realizarse a través del portal oficial de infracciones bonaerenses, donde también es posible pagar online mediante código QR.

Por qué conviene pagar las multas rápido

Pagar dentro del período voluntario puede representar un ahorro importante. Quienes cancelan la deuda dentro de los primeros 40 días desde la notificación acceden a un descuento del 50% sobre el valor mínimo de la sanción.

Además, dejar pasar el tiempo puede generar complicaciones mayores:

Aumento del monto por actualización de la Unidad Fija.

Intereses y recargos.

Problemas para renovar la licencia.

Trabas para vender el vehículo.

Inhibiciones administrativas.

Y posibles acciones judiciales.

En provincia de Buenos Aires, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco, mientras que en CABA el plazo general es de cinco años.