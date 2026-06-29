Los calefactores actuales ya no se limitan a generar calor. La incorporación de controles digitales, sistemas de regulación de temperatura y formatos más versátiles modificó la manera en que se integran en la vida diaria. Estos avances apuntan a ofrecer una experiencia más cómoda, con mayor control sobre el consumo, la potencia y el funcionamiento del equipo.

La evolución del segmento responde a una demanda cada vez más clara: equipos que combinen eficiencia, facilidad de uso y seguridad. Por eso, los nuevos calefactores suman funciones que permiten programar su funcionamiento, ajustar la temperatura con mayor precisión y trasladarlos de un ambiente a otro sin complicaciones. La calefacción, así, se vuelve más flexible y personalizada.

Tecnología y confort: las claves de los nuevos modelos

Además del rendimiento, la seguridad se convirtió en un atributo central para los hogares modernos. Los nuevos modelos incorporan prestaciones que buscan brindar mayor tranquilidad durante el uso diario, especialmente en ambientes cerrados o espacios reducidos. A su vez, los diseños más compactos y livianos permiten una mejor adaptación a distintos tipos de vivienda.

Otra tendencia fuerte es la búsqueda de equipos que ocupen menos espacio sin resignar potencia. Los modelos compactos ganan terreno porque combinan practicidad con capacidad de calefacción, algo clave para quienes necesitan climatizar dormitorios, livings, escritorios o espacios de trabajo en casa. En ese sentido, la portabilidad y el bajo nivel de ruido también se vuelven diferenciales importantes.

Los modelos compactos ganan terreno porque combinan practicidad con capacidad de calefacción. (Foto: Liliana, editada con IA por El Cronista).

Paneles de mica: eficiencia, silencio y practicidad

Dentro de esta nueva generación, los paneles de mica aparecen como una alternativa atractiva por su funcionamiento silencioso y su combinación de radiación y convección. Este tipo de calefactores permite distribuir el calor de manera eficiente y se adapta tanto a usos prolongados como a necesidades puntuales de climatización. La posibilidad de elegir entre distintas intensidades de calor también mejora la experiencia de uso.

En este segmento, Liliana incorpora dos nuevos modelos: Mica Compacta Mecánica CM705 y Mica Compacta Digital CM820R. Ambos están pensados para quienes priorizan simpleza, eficiencia y confort, con funcionamiento silencioso, dos intensidades de calor, enrollacable, manija y una potencia de hasta 2000 W. El modelo CM820R eleva la experiencia con comando digital LED, control remoto, regulación de temperatura de 5° a 36°, timer programable y protección IP24, adaptándose a las necesidades de los hogares modernos.