En un contexto internacional marcado por la expansión de la conectividad y la liberalización de los flujos de información, Turkmenistán se mantiene como una de las excepciones más cerradas del sistema global contemporáneo.

El país de Asia Central desarrolló un modelo político y social altamente centralizado, caracterizado por un fuerte control estatal, un acceso limitado a internet y una estética urbana singular dominada por el mármol blanco en su capital, Ashgabat.

A esto se suma una tradición de amplios subsidios estatales a servicios básicos, que en el pasado incluyeron la gratuidad del gas, la electricidad y el agua, aunque en la actualidad estos beneficios se redujeron de forma progresiva o mantienen esquemas de acceso limitado.

Ashgabat y la arquitectura del mármol blanco como símbolo de poder

La capital de Turkmenistán, Ashgabat, se convirtió en uno de los símbolos más visibles del proyecto político del país. Su paisaje urbano, dominado por el mármol blanco, responde a una planificación centralizada que busca proyectar una imagen de uniformidad, monumentalidad y orden institucional.

La ciudad fue reconocida internacionalmente por la extensión de sus construcciones revestidas en este material. Este modelo urbano no solo define la estética nacional, sino que también refleja el rol del Estado como principal planificador del espacio público , donde la arquitectura funciona como herramienta de representación política y construcción de identidad oficial.

En un contexto global hiperconectado, Turkmenistán sigue siendo uno de los países más restrictivos del mundo, con control político fuerte, acceso limitado a internet y una capital, Ashgabat, definida por su arquitectura monumental en mármol blanco. Fuente: Shutterstock

Subsidios estatales: entre el legado de gratuidad y la reconfiguración económica

Durante décadas, Turkmenistán mantuvo una política de fuerte intervención estatal en la provisión de servicios básicos, especialmente bajo el régimen de Saparmurat Niyazov. En ese período, el acceso gratuito o altamente subsidiado a la electricidad, el gas natural y el agua formó parte del modelo de bienestar.

Sin embargo, con el paso del tiempo estas políticas fueron modificándose. En la actualidad, el Estado continúa regulando de forma intensiva los precios y el acceso a los servicios , pero la gratuidad universal fue reducida o sustituida por esquemas más limitados.

Aislamiento digital y control de la información

Uno de los rasgos más característicos del país es su limitado acceso a internet abierto y el fuerte control estatal sobre la circulación de la información.

Turkmenistán se encuentra entre los países con mayores restricciones digitales a nivel mundial , con numerosos sitios web bloqueados y una vigilancia estatal extendida sobre las comunicaciones.

En 2015, las autoridades impulsaron restricciones a la instalación de antenas parabólicas en espacios visibles, especialmente en Ashgabat, con el objetivo de reducir el acceso a señales de televisión extranjera. La aplicación de estas medidas fue variable, pero forma parte de una política más amplia de control del ecosistema mediático.

En este contexto, organismos internacionales ubican al país entre los de menor libertad de prensa y acceso a información, debido a la combinación de censura, control institucional y restricciones tecnológicas.