“Nuestros mensajes proyectan el propósito global de Ford: ‘Construir un mundo mejor donde las personas sean libres de moverse y perseguir sus sueños’. Transmitimos confianza, solidez -a través de nuestro ADN Raza Fuerte- y, sobre todo, innovación con propósito. También comunicamos un fuerte compromiso social a través de la educación, como motor de desarrollo sostenible, destacando hitos como la Escuela Técnica Henry Ford y nuestro programa de modernización de escuelas rurales”. Marcelo Ramos, gerente general de Comunicaciones de Ford, define con estas palabras los valores en los que la empresa pone el foco a la hora de expresarse.

La transmisión de esos atributos se apoya en tres pilares estratégicos que dominan la agenda comunicacional de Ford: “El primero es la evolución tecnológica y de producto de la marca, poniendo el foco en la electrificación y los servicios de valor agregado; el segundo es la consolidación industrial de Planta Pacheco y, por último, trabajamos en consolidar nuestro liderazgo en el segmento off-road ”.

Cada uno de sus ejes presenta manifestaciones concretas. El liderazgo de la Territory Híbrida (HEV), la proyección de la Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) y el despliegue de Ford Pro, el ecosistema de soluciones integrales diseñado para potenciar la productividad de los clientes comerciales representa la evolución tecnológica y el producto de marca.

Prensa Ford

Respecto de la consolidación industrial de la Planta Pacheco, se destacan el impacto en la inversión de US$ 870 millones, que incluye los 170 millones destinados a la producción de la Ranger PHEV- y la discusión sobre la competitividad exportadora.

En cuanto al segmento off-road, Ford se apoya en una línea de pick-ups y SUV de alta performance, representada por las familias Raptor y Tremor. “Este posicionamiento se ve fuertemente apalancado por la épica de Ford Racing, en la que conectamos la innovación y la transferencia tecnológica de la alta competencia global con la robustez extrema que nuestros clientes exigen en el terreno local”, acota.

El enfoque principal de la empresa en términos de comunicación reside en “ asegurar la consistencia de la narrativa institucional en cada interacción. La alineación se logra a través de la estrategia Ready Set Ford, que funciona como el eje conductor para crear nuestros mensajes según el perfil de cada audiencia -desde el sector agropecuario hasta el usuario de uso personal urbano- sin que la marca pierda su ADN”.

Esa mirada está sustentada en el compromiso que Ford mantiene con sus audiencias: “Garantizamos que la promesa de confianza y vanguardia que proyectamos sea sólida, transparente y coherente en todos los canales donde Ford tiene presencia”.