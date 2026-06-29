NINCH, la agencia argentina fundada por Noe Chessari, alcanzó un lugar inédito para una compañía local en Cannes Lions: quedó en el tercer puesto global del ranking PR Agency of the Year, detrás de Burson London y Golin Ketchum London.

La distinción ubicó a la firma nacida en Buenos Aires en el podio mundial de la categoría y la convirtió en la única agencia independiente del ranking.

Para Chessari, fundadora y CEO de NINCH, el reconocimiento excede la lógica de un premio. “La verdad es que aún lo estamos procesando, pero sentimos que más que un premio fue una confirmación”, señaló. La ejecutiva sostiene que el resultado valida una convicción que la agencia construyó durante 15 años: que el PR puede ocupar un lugar más relevante que el de la amplificación de campañas.

“Construimos una agencia convencidos de que el PR podía ser mucho más que amplificación: podía ser el centro de la estrategia y una disciplina capaz de crear cultura, generar conversación y mover negocios”.

En esa lectura, agregó, el podio en Cannes Lions no solo funciona como reconocimiento creativo, sino también como señal de posicionamiento para una agencia independiente que busca competir con redes internacionales.

“Haber sido reconocidos como la tercera mejor agencia de PR del mundo, siendo además la única agencia independiente del ranking, demuestra que hoy ya no hace falta pertenecer a una gran red para competir al máximo nivel”, planteó.

Más que prensa y relaciones públicas

El caso de NINCH aparece en un momento en el que la industria de la comunicación redefine el alcance del PR. La disciplina, tradicionalmente asociada a prensa, reputación y relaciones públicas, amplió su campo de acción hacia la creatividad, los contenidos, la conversación social, los creators, las experiencias de marca y el impacto en negocio.

Chessari sostiene que la ventaja competitiva de la agencia no estuvo en intentar parecerse a las grandes redes, sino en construir un modelo propio. “Nuestra ventaja nunca fue el tamaño, sino la capacidad de integrar el PR a diversas disciplinas entendiendo todo como comunicación”, explicó.

Ese enfoque implicó dejar de pensar el PR como una práctica aislada. En NINCH, dice la ejecutiva, la estrategia se diseña con el PR en el centro, pero conectado desde el inicio con creatividad, estrategia, creators, social media y brand experience. “Dejamos de pensar el PR como una disciplina aislada y comenzamos a construir sistemas de comunicación. Esa integración, sumada a una cultura que prioriza la velocidad, la curiosidad y el talento, nos permitió competir desde otro lugar”, agregó.

Noe Chissari, fundadora de NINCH

La pregunta de fondo es cómo una agencia argentina puede disputar espacio en una categoría global frente a estructuras con más oficinas, escala y músculo comercial. Para Chessari, el punto no está en compensar la falta de tamaño, sino en usar las restricciones como parte del método.

“El problema está en pensar que la creatividad depende del presupuesto, cuando en realidad está más vinculada a la ambición, las tendencias y la cultura. Muchas veces las restricciones son las que te obligan a encontrar mejores ideas”.

En esa línea, considera que la Argentina tiene una capacidad particular para resolver problemas con creatividad y que ese entrenamiento puede convertirse en una ventaja para competir a nivel global.

La ejecutiva afirma que el valor de una campaña ya no puede medirse únicamente por su visibilidad o por la conversación que despierta en medios y redes. El diferencial aparece cuando esa conversación tiene efectos sobre la reputación, el negocio o el comportamiento de las personas.

Conversaciones con impacto

“Nuestro trabajo consiste en encontrar ese punto de encuentro entre lo que una marca necesita decir y lo que las personas realmente quieren conversar. Cuando esa conversación logra generar impacto en el negocio, en la reputación o en el comportamiento de las personas, es ahí cuando se convierte en una conversación verdaderamente valiosa”, explicó.

Ese enfoque también redefine la búsqueda de relevancia cultural, uno de los conceptos más usados por marcas y agencias en los últimos años. Para Chessari, el desafío no es subirse rápido a una tendencia, sino construir una conexión más profunda entre marca, causa, conversación y audiencia.

“Una tendencia puede darte visibilidad por un momento, pero la relevancia humana construye relaciones que perduran. Esa diferencia es la que hoy marca la verdadera ventaja competitiva”

El reconocimiento en Cannes Lions ya empezó a impactar en el negocio, asegura Chessari. “El mayor impacto es la confianza, porque al final los clientes no buscan solamente una agencia que gane premios; buscan un socio que pueda ayudarlos a resolver problemas complejos de comunicación”, afirmó.

Además, el podio abrió conversaciones con marcas de otros países, fortaleció el posicionamiento regional y sumó valor a la marca empleadora de NINCH. La ambición, dice la ejecutiva, es expandir el modelo de negocio de América latina al mundo.