El imán de su juego atrapó hasta sus detractores, quienes luego del título de Qatar 2022 lo reconocen como ídolo celestial, borrándose de un plumazo las ácidas críticas del pasado.

Además del último mundial, en su haber deportivo con la Selección Argentina figuran: Subcampeón mundial (2014), bicampeonato Copa América (2021 y 2024) y Finalíssima frente a Italia (2022).

Con 6 goles en 3 partidos de la fase de grupos, el capitán de la albiceleste luce muy concentrado y relajado a la vez, dando una señal relampagueante y milimétrica cada vez que toca la pelota. Con 19 goles en Mundiales es el máximo goleador histórico, superando a Miroslav Klose de Alemania (16).

Además, es el futbolista con más participaciones directas en goles, con 27 (19 goles y 8 asistencias), superando a Pelé con 21 (12 goles y 9 asistencias). Muchos se plantean la duda, sin pudor ni miedo al ridículo, sobre si su “don de genio” es propio de la especie humana o si estamos en presencia de un viajero de otra galaxia.

La mirada de los otros

Matías Roby, médico deportólogo, integrante de la Comisión médica de la CONMEBOL, en una entrevista al programa “Café 617”, dijo: “No podría diagnosticar a Messi; no atiendo extraterrestres”. Y agregó: “El flaco es fuera de serie, tiene una capacidad de neuro cognición que es distinta, él logra activar su corteza motora para reaccionar antes que cualquier otro rival en la cancha. Según Roby, los parámetros normales de la medicina deportiva parecen no aplicarle al astro argentino.

Mario Alberto Kempes (campeón mundial Argentina 1978): “Messi tiene casi 17 años más de los que tenía yo cuando fui campeón. Para muchos, llegar a los 39 años es una losa pesada. Pero él es diferente. Siempre entendió cómo administrar los esfuerzos y cuando aparece sigue haciendo disfrutar a la gente. Su liderazgo no pasa solamente por ser el capitán o por ser el que más habla. El líder es el que contagia a los compañeros cuando más se necesita".

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina: “No tengo palabras. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante, hace 20 años viene haciendo lo mismo. Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no sólo los hinchas argentinos".

Argentina jugará la segunda fecha este lunes.

Fernando Signorini, preparador físico de la Selección Argentina en los Mundiales 1986, 1990, 1994 y 2010: “Es un artista. Si hubiera tenido un cuerpo más robusto, quizá se hubiera acostumbrado a chocar a otros jugadores y a no esquivarlos. Camina como un tigre: observa, se le erizan los pelos y ataca. Desde el punto de vista psicofísico, me animaría a decir que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Está más vital que nunca".

Carlos Fernando Navarro Montoya, exarquero de Boca Juniors y DT: “Messi nos está haciendo transitar una dimensión diferente. Lo extraordinario se volvió cotidiano porque es nuestro, pero estamos hablando de un ídolo universal. Veo miles y miles de extranjeros con la celeste y blanca, el número diez en la espalda y el apellido Messi".

Ronaldo Nazario, campeón del mundo con Brasil (1994 y 2002): “Yo a los 38 había dejado de jugar hacía cuatro años y pesaba 120 kilos”.

Rodrigo De Paul, amigo y compañero de la Selección campeona en Qatar 2022: “Durante los últimos dos o tres meses con Leo seguimos un plan de entrenamiento diario adicional al que hacemos con el club. Nos exigimos al máximo para llegar [al Mundial] en la mejor forma física posible. Hacemos sesiones dobles con nuestro preparador".

Messi confirmó cuál será su último partido con la Selección en Argentina

El impacto de Messi en la Major League Soccer (MLS)

Desde su arribo en julio de 2023 al Inter de Miami, el poder de su imagen traspasó los límites de EE.UU., sumando al fútbol (soccer) a las audiencias globales.

Los partidos se juegan a estadios repletos: un 5% por año hasta alcanzar 11,45 millones de espectadores; 13% de aumento en los ingresos por patrocinios, con 18 nuevos auspiciantes.

Se amplió la presencia en redes sociales con un alza del 26% en seguidores en TikTok y del 21% en YouTube. La cuenta oficial del club (@intermiamicf) en Instagram, registró un crecimiento exponencial superando los 18 millones de seguidores.

Su popularidad entre la población hispanoparlante (casi 70 millones) atrajo a más marcas. A sus convenios con Adidas (vitalicio), Lays y Michelob, se agregaron Duracell, Stanley y Lego, entre muchas otras.

En un ranking de deportistas más populares en Estados Unidos, publicado por el grupo YouGov, Messi figura 8vo. junto a otras celebridades como LeBron James, Tiger Woods, Simone Biles, Venus Williams.

En redes sociales, es el 2do. deportista con más seguidores a nivel mundial (507 millones), detrás de Cristiano Ronaldo CR7 (666 millones). En la temporada 2025/26, acumuló 18,27 millones de visualizaciones en Flashscore, liderando el ranking global entre jugadores de selecciones sudamericanas en el Mundial 2026.

En la élite de los 1000 millones

Según estimaciones de Celebrity Net Worth y Sports Illustrated e Investormint, el patrimonio actual de Messi oscila entre u$s 850 y u$s 1000 millones.

En 2025, sus ingresos totales fueron de U$S 135 millones, sumando sueldo (Inter Miami) más patrocinios y publicidades. En octubre de 2025, Leo extendió su contrato con Inter de Miami hasta el final de la temporada 2028, con una opción para adquirir el 10% del paquete accionario, (valuado entre u$s 130 y u$s 150 millones), ejecutable al momento de su retiro del fútbol.

Según el medio especializado Sportico, Inter de Miami es la franquicia más valiosa de la MLS con una tasación de U$S 1450 millones, con un crecimiento interanual del 22%.

La teoría de los Aliens Ancestrales

El escritor suizo Erich von Däniken (1935-2026), con más 65 millones de libros vendidos (El mensaje de los Dioses, Recuerdos del futuro, El regreso a las estrellas, entre otros) discurre en sus obras sobre dioses alados, naves extraterrestres, serpientes emplumadas, sarcófagos con tesoros escondidos, estatuas gigantescas y pirámides apuntando hacia el universo.

Se lo reconoce como el inspirador de películas (Stargate, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal de Steven Spielberg; Prometheus, precuela de la saga Alien), series de TV (Battlestar Galáctica; Ancient Aliens por canal History) y videojuegos (Halo).

Enfrentado durante décadas con la comunidad científica que lo denostaba, Von Däniken sostuvo con firmeza: “Los extraterrestres saben de nosotros porque somos parte de su ADN. La Biblia habla de las hijas de hombres que tienen encuentros íntimos con estos visitantes, y muchos mitos y leyendas en todo el mundo repiten la misma historia. Estas historias dicen siempre que los extraterrestres volverán a nosotros".

Quizás esta teoría nos ayude a descifrar el enigma que envuelve y revoluciona al fútbol mundial.