Milei es consciente de que “tuvo una política muy restrictiva en lo fiscal y sobre todo en lo monetario”, señaló Menescaldi.

Los sectores ganadores abren la posibilidad a que se rompa la tradicional estacionalidad del segundo semestre, marcada por una menor oferta de divisas y mayor presión cambiaria.

El Gobierno avanza para pagar los vencimientos por u$s 4300 millones a bonistas con un préstamo de u$s 5000 millones garantizado por organismos multilaterales. Así, se reservaría los fondos que sumó el Tesoro a la espera del segundo semestre. El ministro de Economía, Luis Caputo, reitera con confianza que “hay dólares para todos” los que deseen girar dividendos, ahorrar, importar o invertir.

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