Quién es el famoso rapero que apostó por Argentina y perdió 1,5 millones de dólares.

La final del Mundial 2026 no solo movilizó a millones de fanáticos alrededor del planeta, sino también a celebridades dispuestas a arriesgar grandes sumas de dinero. Entre ellas apareció Drake, quien decidió respaldar a la Selección Argentina con una apuesta que alcanzó los 1,5 millones de dólares.

El cantante compartió públicamente su jugada horas antes del partido y alimentó la expectativa de sus seguidores. Sin embargo, el desenlace del encuentro hizo que perdiera toda la suma invertida y volviera a quedar en el centro de las conversaciones en redes sociales.

La millonaria apuesta de Drake por la Selección argentina

El rapero canadiense, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, utilizó la plataforma Stake para apostar 1,5 millones de dólares a un triunfo de Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo. Si el resultado hubiera sido favorable, el premio habría superado los 5,1 millones de dólares.

No es la primera vez que el músico pierde una fuerte suma de dinero por un pronóstico deportivo (Fuente: Republic Records).

Después del partido, el propio artista publicó en Instagram una captura de la apuesta acompañada por un mensaje en tono de resignación: “¿Cómo era ese dicho?… Mejor suerte la próxima vez...”, frase con la que reconoció la pérdida de una de las mayores apuestas de su carrera.

Por qué hablan de la “maldición de Drake”

No es la primera vez que el músico pierde una fuerte suma de dinero por un pronóstico deportivo. Tiempo atrás también apostó un millón de dólares a la victoria del luchador irlandés Conor McGregor en un combate de UFC frente a Max Holloway, aunque ese resultado tampoco se dio.

Estos antecedentes fortalecieron la popular teoría conocida como la “maldición de Drake”, según la cual los equipos o deportistas apoyados por el cantante suelen terminar derrotados. La fama de esa curiosa coincidencia llegó a tal punto que incluso existe el sitio TheDrakeCurse, donde se recopila el historial de sus apuestas deportivas.