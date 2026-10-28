Lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

Al menos 68 personas murieron, 58 resultaron heridas y 15 permanecen en estado crítico tras registrarse el miércoles cerca de Toledo un choque de trenes de alta velocidad en los que viajaban más de 500 personas, según información actualizada por el gobierno regional de Castilla La Mancha, España.

Se trata del segundo accidente de trenes de alta velocidad en 10 meses, desde que el 18 de enero colisionaron dos formaciones, el Iryo 6189 y el Alvia 2384 en Adamuz, provincia española de Córdoba, con un saldo de 46 personas fallecidos y 292 heridos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional por la colisión de trenes y se comprometió a realizar una investigación exhaustiva sobre la causa de la tragedia. Además, se indicó que en el lugar trabajaban Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

Choque de trenes en España: la causa que se investiga

Los primeros indicios, según Protección Civil, apuntan que el tren Iryo estaba detenido en la vía y el tren AVE lo golpeó por detrás, lo que provocó la caída de los vagones por un terraplén. La maquinista del tren Iryo había iniciado conversaciones con el centro de control de Adif para reanudar la marcha, aunque diez minutos después, antes de retomar la circulación, fue golpeado por el tren de Renfe, informaron a EFE fuentes cercanas a la compañía.

Estas fuentes aseguran que el tren Iryo se había detenido a las 8:30 horas como consecuencia de la caída del sistema de seguridad LZB, pero que, tras poner en marcha el sistema de señalización ASFA, había retomado la marcha. No obstante, al encontrar “una señal en blanco”, el tren Iryo se ha detenido y, “como indica el protocolo”, ha comenzado las conversaciones con el centro de control para gestionar la reanudación de la marcha, aunque antes de que eso ocurriera, a las 8:48 horas, fue embestido por el tren AVE.

Efectivos de bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo), un accidente que se ha saldado de momento con un balance de al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves. EFE/Chema Moya Fuente: EFE Chema Moya

En una conferencia de prensa en Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente indicó que una falla en la comunicación informática desactivó el sistema de control de seguridad ferroviaria LZB, lo que provocó el paro automático de los trenes a lo largo de un tramo de 63 kilómetros de la línea.

Sin embargo, el centro de control autorizó posteriormente a un tren de Renfe a reanudar su viaje a pesar de la señal en rojo que le prohibía continuar. El ministro sostuvo que fue una decisión “inexplicable” por parte de un centro de control ferroviario al autorizar a un tren reanudar su marcha a pesar de una señal en rojo podría ser la causa de una mortal colisión.

El ministro de Transporte descarta renunciar

“En este momento lo que pienso es en esclarecer esto, no estoy pensando en mí”, aseguró el ministro Puente cuando los periodistas le preguntaron si piensa dimitir o si ha puesto su cargo a disposición del presidente del Gobierno tras registrase en apenas 10 meses dos graves accidentes en la red de alta velocidad española, el de Adamuz, y el de Toledo.

Efectivos de Bomberos, unidades del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de personal de Seguridad Ciudadana, agentes del SEPRONA (medioambientales) y de la Jefatura de Tráfico, en el lugar del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), con un balance de, al menos, 64 fallecidos y decenas de heridos graves. EFE/Ministerio de Defensa -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)- Fuente: Ministerio de Defensa EFE

El funcionario defendió la seguridad de la red ferroviaria. “Nuestro sistema es fiable y seguro con unos límites, que abarcan los límites del material y de la actuación humana, que también juega su papel. Hay muchos sistemas, reglamentos y protocolos que en esta ocasión son muy claros. Fallas se pueden producir, pero tenemos un sistema ferroviario seguro y homologable al de los países de nuestro entorno”, ha concluido, reportó RTVE