Un AVE de Renfe y un tren de Iryo han colisionado este miércoles 28 de octubre a las 8 am, a la altura de Urda, en Toledo. El accidente ha dejado al menos 64 víctimas mortales (según la información de EFE), cientos de heridos y ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias.
Sigue en directo la última hora sobre las tareas de rescate, el balance de afectados, la investigación de las causas y las incidencias en la circulación ferroviaria.
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