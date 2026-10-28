Un AVE de Renfe y un tren de Iryo han colisionado este miércoles 28 de octubre a las 8 am, a la altura de Urda, en Toledo. El accidente ha dejado al menos 64 víctimas mortales (según la información de EFE), cientos de heridos y ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias.

Sigue en directo la última hora sobre las tareas de rescate, el balance de afectados, la investigación de las causas y las incidencias en la circulación ferroviaria.