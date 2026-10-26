La nacionalidad española puede perderse en determinadas circunstancias, incluso después de haber sido concedida. La normativa establece distintos supuestos según cómo se la obtuvo, si la persona tiene otra nacionalidad y cuánto tiempo transcurrió sin realizar ciertos trámites.

En este contexto, el Ministerio de Asunto Exteriores, Unión Europea y Cooperación explica en su sitio web oficial cuáles son los casos contemplados y qué deben tener en cuenta los ciudadanos para conservarla.

España puede quitar la nacionalidad a quienes no cumplan este requisito

En función de la lista de condiciones que establece el Gobierno español en lo que respecta a conservación y pérdida de la nacionalidad española, existe un supuesto en particular que alcanza a algunos extranjeros.

Por ejemplo, si una persona obtuvo la ciudadanía española por haber residido en el país y declaró que renunciaba a la que tenía antes, pero durante tres años seguidos siguió usando únicamente su nacionalidad anterior, podría perder la española.

Cabe destacar que esta regla no se aplica de la misma manera a quienes pudieron conservar su nacionalidad anterior al tramitar la española, como ocurre con los nacionales de:

Países iberoamericanos.

Portugal

Francia.

Entre otros.

La normativa también contempla otros casos para ciudadanos españoles que habitualmente viven en el extranjero y tienen otra nacionalidad. En determinadas circunstancias, tienen que declarar su voluntad de conservar la ciudadanía española dentro de los plazos establecidos.

España puede quitar la nacionalidad a quienes no cumplan este requisito. Fuente: Shutterstock

¿Qué otros españoles pueden perder la nacionalidad después de 3 años?

En función de las condiciones que el organismo gubernamental internacional mantiene actualizadas desde su plataforma oficial, existen otros casos a partir de los cuales se puede perder la nacionalidad española, tales como:

Mayores de edad o emancipados: si transcurren tres años desde la adquisición voluntaria de otra nacionalidad y no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española. Los españoles de origen pueden adquirir la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o Francia sin perder su nacionalidad española.

En el caso de los españoles que tuvieran otra nacionalidad desde la minoría de edad, al cabo de tres años desde la mayoría de edad (18 años) o desde la emancipación, si hacen uso exclusivo de su otra nacionalidad y no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española entre los 18 y los 21 años .

Españoles nacidos en el extranjero que sean hijos de españoles también nacidos en el extranjero si también tienen la nacionalidad de su país de nacimiento: pueden perder la nacionalidad siempre que no declaren su voluntad de conservar la nacionalidad española entre los 18 y los 21 años .

Un español mayor de edad que tenga al mismo tiempo otra nacionalidad y que resida en el extranjero también puede renunciar a su nacionalidad española.

¿Cómo evitar la pérdida de la nacionalidad española?

La conservación de la nacionalidad permite manifestar la voluntad de mantenerla en los casos previstos por la normativa. La declaración expresa se realiza personalmente ante la persona encargada del Registro Civil.

Si se inicia un procedimiento de pérdida, la persona afectada tiene derecho a presentar las alegaciones y pruebas que considere oportunas. La pérdida, cuando corresponde, se inscribe en el Registro Civil.

Para mayor información al respecto, se aconseja ingresar al sitio web oficial y revisar los apartados correspondientes.