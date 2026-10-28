El presidente de España volvió a apuntar contra Milei en la previa de las elecciones.

Tras el reciente viaje del presidente argentino Javier Milei a España, donde calificó cruzaron fuertes declaraciones con el jefe de Estado local, Pedro Sánchez, las diferencias públicas entre ambos escalaron en plena precampaña electoral.

En este escenario marcado por el cruce diplomático, el presidente del Gobierno español y referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apuntó nuevamente contra el mandatario argentino durante un masivo mitin en el Palacio de Congresos de Granada.

La fuerte crítica de Pedro Sánchez a Milei antes de las elecciones en España

Durante su discurso ante militantes de Andalucía, el mandatario español cuestionó los resultados de la gestión de Milei y rechazó su injerencia en la agenda interna.

En ese marco, Sanchez ironizó sobre su presencia afirmando que “ viene un tipo que ha bajado un 50% el Salario Mínimo Interprofesional a decirle qué hacer a este país, que lo ha subido un 66% ”.

Además, el mandatario español habló de los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recortan el crecimiento argentino mientras elevan las perspectivas para la economía español.

Sin embargo, la crítica más fuerte del referente del PSOE se enfocó su rechazo en el ajuste fiscal que se dio en Argentina. Sanchéz volvió a apuntar contra Milei al señalar que “ las motosierras y las tijeras no construyen nada, sino que destruyen, dividen y fragmentan” .

En esta misma línea, el mandatario español aprovechó su punto para embestir contra su oposición en las elecciones del partido de extrema derecha, Vox: “Son parte de la misma peña, la de los recortes, tijeretazos y motosierras”.

¿Cuándo son las elecciones en España y quién se presenta?

Los comicios generales de España tendrán lugar el domingo 29 de noviembre . El cierre de la campaña electoral oficial se desarrollará entre el 13 y el 27 de noviembre.

Los principales partidos y sus candidatos