URDA (TOLEDO) 28/10/2026.- Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, colisionaron en Urda, Toledo, este miércoles.

Un nuevo accidente ferroviario ocurrió este miércoles en España, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. Según las cifras confirmadas, el número de fallecidos, según confirmó Protección Civil a los medios locales es de al menos 46 personas, y en la última actualización de Emergencias de Castilla La Mancha, aseguraron que la cifra subirá.

Se trata de una formación de un tren de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron poco después de las 9.00 (hora local) en la línea del AVE Madrid-Sevilla, a la altura de Urda. Es el segundo accidente ferroviario que se produce en el país en 10 meses.

Fatal accidente ferroviario en España: cómo fue el impacto

El impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones de Iryo, que cayeron por un terraplén, según informó un portavoz del Gobierno en la región de Castilla-La Mancha, quien añadió que aún se estaban determinando la causa y el número de heridos.

Debido a esto, el presidente español, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo suspendieron las agendas que tenían previstas para este miércoles .

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). (Foto: EFE). Fuente: EFE Ismael Herrero

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Oscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Garcia Page”, publicó Sánchez.

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias ”, agregó.

El evento obligó a suspender la circulación en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la región de Andalucía, informó el miércoles el gestor ferroviario Adif.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, dijo Adif en una publicación en la red social X.

La empresa ferroviaria Adif informó que el incidente se produjo entre las localidades de Mora y Orgaz. Manuel Galán, alcalde de Urda, cerca de la ciudad de Toledo, declaró que los servicios de emergencia le pidieron que preparara un pabellón deportivo para acoger a los heridos.

Suspendieron las operaciones no urgentes en hospitales de Toledo, Alcázar y Ciudad Real

Tras el accidente, los hospitales de Toledo, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Ciudad Real suspendieron, por el momento, las operaciones no urgentes para poder atender a las víctimas del choque ferroviario de Toledo, según confirmó EFE.