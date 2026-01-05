El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se pronunció este domingo mediante un video en la red social X tras el operativo realizado por autoridades estadounidenses que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En su mensaje, que tuvo una duración de casi cuatro minutos, González Urrutia marcó una posición clara sobre el futuro del país caribeño y las condiciones necesarias para una transición democrática.

“Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza“, expresó el líder opositor reconocido por varios países como el legítimo ganador de los comicios del 28 de julio de 2024.

González Urrutia reconoció que los acontecimientos recientes representan “un punto de inflexión” en la historia venezolana, pero advirtió que se trata de “un paso importante, pero no suficiente”. El político enfatizó que existen “sentimientos encontrados” en la población, los cuales dijo entender y respetar.

Presos políticos: el eje central del mensaje de González Urrutia

Uno de los puntos más destacados del pronunciamiento fue la exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos del país. Según organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, en Venezuela hay más de 300 personas detenidas por motivos políticos, cifra que aumentó significativamente tras las protestas postelectorales de 2024.

“La normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas. Verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, subrayó González Urrutia, quien agregó: "Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta“.

El presidente electo se refirió a civiles y militares “secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos”, en alusión directa a las detenciones masivas que se produjeron durante y después de las elecciones presidenciales venezolanas.

En un pasaje clave de su alocución, González Urrutia dirigió un llamamiento directo a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad venezolanos: “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y la República”.

Este mensaje cobra especial relevancia dado que el respaldo militar ha sido históricamente uno de los pilares del chavismo en el poder. La posición de las Fuerzas Armadas será determinante en cualquier proceso de transición política en Venezuela.

Qué dijo Edmundo González Urrutia sobre la detención de Maduro

“Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, señaló González Urrutia en referencia a la situación de Maduro tras su captura por parte de autoridades estadounidenses.

El político insistió en que su gobierno actuará “con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción” de que Venezuela “debe construirse con firmeza, respeto y unidad nacional”.

La captura de Nicolás Maduro representa un hecho sin precedentes en la política latinoamericana reciente. Estados Unidos mantiene desde 2020 una acusación formal contra Maduro por narcotráfico y ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

González Urrutia, quien debió exiliarse en España tras las elecciones de julio, ha sido reconocido como presidente electo por varios países, entre ellos Argentina, Estados Unidos y diversas naciones europeas y latinoamericanas.

“Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”, manifestó González Urrutia al cerrar su mensaje, en el que insistió en construir “un país de derechos, de instituciones y de esperanza”.