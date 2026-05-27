Colombia, Venezuela y Ecuador bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte.

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Las autoridades migratorias de Colombia, Venezuela y Ecuador mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Atención: qué ocurre en Colombia con los pasaportes vencidos

En Colombia, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país.

Además, Migración Colombia y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. (Fuente: Representación con IA)

Los ciudadanos colombianos también necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, aunque existen excepciones puntuales para algunos países de la Comunidad Andina, que permiten trasladarse con la cédula de ciudadanía.

Qué exige Venezuela para entrar o salir del país

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha implementado en distintos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Ecuador también exige documentación vigente para viajar

Ecuador exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos ecuatorianos pueden viajar a países vecinos utilizando la cédula de identidad gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o las autoridades migratorias pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: