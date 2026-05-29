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Este viernes, 29 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3693.08 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,58%.
En la última semana, la cotización del Dólar aumentó 25.95%, mientras que en el último año su variación fue de -470.92%.
Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana
En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayoritariamente bajista, con caídas continuas al inicio y repuntes aislados a mitad y al final, por lo que el balance acumulado sigue siendo negativo.
La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.83%, superando el 13.08% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.
La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a factores económicos actuales.
¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?
Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3693.0801 pesos colombianos, deberán pagar 369308.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 738616.02 pesos colombianos y 500 dólares, 1846540.05 pesos colombianos.