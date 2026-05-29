Este viernes, 29 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3693.08 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,58%.

En la última semana, la cotización del Dólar aumentó 25.95%, mientras que en el último año su variación fue de -470.92%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayoritariamente bajista, con caídas continuas al inicio y repuntes aislados a mitad y al final, por lo que el balance acumulado sigue siendo negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.83%, superando el 13.08% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a factores económicos actuales.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3693.0801 pesos colombianos, deberán pagar 369308.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 738616.02 pesos colombianos y 500 dólares, 1846540.05 pesos colombianos.